Король Карл посоветовал принцу Эндрю и его бывшей жене Саре Фергюсон «оставаться невидимыми» на рождественских празднованиях семьи после новых сведений об их связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Источники сообщили, что принцу Эндрю и Саре Фергюсон сообщили, что «их не желают видеть на рождественских празднованиях королевской семьи из-за нового скандала, связанного с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном».

Эндрю и его бывшей жене, которые живут вместе в Королевской Ложе в Виндзоре, несмотря на развод в 1996 году, также сказали делать себя «невидимыми» на будущих королевских собраниях, утверждают инсайдеры.

В прошлом году, когда появились слухи о сближении герцога Йоркского с предполагаемой китайской шпионкой Ян Тенбо, король Карл попросил герцогиню Йоркскую убедить Эндрю «повести себя достойно» и воздержаться от участия в рождественском собрании королевской семьи. В итоге Йорки отпраздновали Рождество вместе в Королевской Ложе, но без дочерей — принцесс Беатрис и Евгении.

Но в этом году, если бы герцог и герцогиня были такими же почетными, как в прошлом году, это было бы к лучшему, и семья не была бы разочарована, не в последнюю очередь для того, чтобы избежать необходимости королю принимать более сложные решения