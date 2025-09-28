$41.490.00
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 15566 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 13642 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 17598 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 45340 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 64274 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 80030 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 132144 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 54857 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47181 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Королевская семья не хочет видеть принца Эндрю и Сару Фергюсон на Рождество из-за скандала с Эпштейном - Daily Mail

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Король Карл призвал принца Эндрю и его бывшую жену Сару Фергюсон не привлекать внимания во время рождественских празднований королевской семьи на фоне новых упоминаний об их связях с Джеффри Эпштейном.

Королевская семья не хочет видеть принца Эндрю и Сару Фергюсон на Рождество из-за скандала с Эпштейном - Daily Mail

Король Карл посоветовал принцу Эндрю и его бывшей жене Саре Фергюсон «оставаться невидимыми» на рождественских празднованиях семьи после новых сведений об их связях с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Источники сообщили, что принцу Эндрю и Саре Фергюсон сообщили, что «их не желают видеть на рождественских празднованиях королевской семьи из-за нового скандала, связанного с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном».

Эндрю и его бывшей жене, которые живут вместе в Королевской Ложе в Виндзоре, несмотря на развод в 1996 году, также сказали делать себя «невидимыми» на будущих королевских собраниях, утверждают инсайдеры.

Дополнение

В прошлом году, когда появились слухи о сближении герцога Йоркского с предполагаемой китайской шпионкой Ян Тенбо, король Карл попросил герцогиню Йоркскую убедить Эндрю «повести себя достойно» и воздержаться от участия в рождественском собрании королевской семьи. В итоге Йорки отпраздновали Рождество вместе в Королевской Ложе, но без дочерей — принцесс Беатрис и Евгении.

Но в этом году, если бы герцог и герцогиня были такими же почетными, как в прошлом году, это было бы к лучшему, и семья не была бы разочарована, не в последнюю очередь для того, чтобы избежать необходимости королю принимать более сложные решения

- сообщили источники

Это произошло после того, как несколько благотворительных организаций отказались от герцогини после разоблачения связей с Эпштейном.

Ранее УНН писал, что семь благотворительных организаций разорвали сотрудничество с герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон после обнародования ее электронного письма 2011 года к Джеффри Эпштейну, в котором она назвала его «лучшим другом». Представитель герцогини заявил, что письмо было написано, чтобы противостоять угрозам Эпштейна подать на нее в суд.

Алена Уткина

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
благотворительность
Карл III