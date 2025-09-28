Королівська родина не хоче бачити принца Ендрю та Сару Фергюсон на Різдво через скандал з Епштейном - Daily Mail
Київ • УНН
Король Чарльз закликав принца Ендрю та його колишню дружину Сару Фергюсон не привертати уваги під час різдвяних святкувань королівської родини на тлі нових згадок про їхні зв’язки з Джеффрі Епштейном.
Король Чарльз порадив принцу Ендрю та його колишній дружині Сарі Фергюсон "залишатися невидимими" на різдвяних святкуваннях родини після нових відомостей про їхні зв’язки з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном. Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.
Деталі
Джерела повідомили, що принцу Ендрю та Сарі Фергюсон повідомили, що "їх не бажають відвідувати різдвяні святкування королівської родини через новий скандал, пов'язаний з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном".
Ендрю та його колишній дружині, які живуть разом у Королівській Лоджі у Віндзорі, попри розлучення у 1996 році, також сказали робити себе "невидимими" на майбутніх королівських зборах, стверджують інсайдери.
Доповнення
Минулого року, коли з’явилися чутки про зближення герцога Йоркського з імовірною китайською шпигункою Ян Тенбо, король Чарльз попросив герцогиню Йоркську переконати Ендрю "повестися гідно" та утриматися від участі у різдвяному зібранні королівської родини. У підсумку Йорки відсвяткували Різдво разом у Королівській Лоджі, але без доньок - принцес Беатріс і Євгенії.
Але цього року, якби герцог і герцогиня були такими ж почесними як минулого року, це було б на краще, і родина не була б розчарована, не в останню чергу для того, щоб уникнути необхідності королю приймати складніші рішення
Це сталося після того, як кілька благодійних організацій відмовилися від герцогині після викриття зв'язків з Епштейном.
Раніше УНН писав, що сім благодійних організацій розірвали співпрацю з герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон після оприлюднення її електронного листа 2011 року до Джеффрі Епштейна, в якому вона назвала його "найкращим другом". Речник герцогині заявив, що лист був написаний, щоб протистояти погрозам Епштейна подати на неї до суду.