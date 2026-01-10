Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео

$42.990.00
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 9198 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 8624 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 12992 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 21855 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 41562 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 35739 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 35153 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 28911 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22720 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
Промсектор США теряет рабочие места, несмотря на обещания Трампа о производственном буме10 января, 02:11 • 4810 просмотра
Trafigura загрузит первое судно с венесуэльской нефтью на следующей неделе10 января, 03:01 • 6896 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 13094 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10 января, 05:29 • 27867 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 9790 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 25382 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 71629 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 99194 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 71832 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 93432 просмотра
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Андрей Сибига
Музыкант
Кир Стармер
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Иран
Франция
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 64266 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 66371 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 87369 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 105566 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 145975 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка

Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Опубликовано видео с мобильного телефона агента ICE, показывающее моменты перед смертью Рене Гуд в Миннеаполисе. На видео виден конфликт Гуд и ее подруги с офицером ICE перед тем, как Гуд тронулась на автомобиле и получила три выстрела.

Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео

СМИ опубликовали видео, сделанное на мобильный телефон агента иммиграционной и таможенной службы США, который открыл огонь и убил Рене Гуд. На видео продолжительностью менее минуты показан момент, предшествовавший стрельбе. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, новое видео, снятое на мобильный телефон, показывает моменты вокруг смерти Рене Николь Гуд в Миннеаполисе, снятые агентом ICE, который ее застрелил.

Видео, которое было распространено вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на X, показывает, как Гуд и ее подруга, кажется, вступают в конфликт с офицером ICE.

На видео офицер обходит машину, после того как Гуд говорит ему: "Все в порядке, приятель, я не злюсь на тебя".

Затем ее подруга насмехается над офицером, дважды спрашивая его, хочет ли он "на нас наброситься".

Затем она говорит: "Я говорю, иди себе пообедай, большой мальчик".

Другой агент ICE подходит к Гуд, которая сидит за рулем, и говорит: "Вылезай из этой чертовой машины".

Гуд сначала дала задний ход, а затем двинулась вперед и приблизилась к офицеру. Непонятно, задела ли машина офицера, или едва его не задела.

"Это видео длится всего 47 секунд, снято с близкого расстояния, но оно вызвало еще больше вопросов о том, как и почему погибла Рене Николь Гуд. Оно трагично в том смысле, что показывает лицо и поведение 37-летней женщины в последние минуты перед смертью, снятые человеком, который ее застрелил. Но я не думаю, что это видео дает какую-либо уверенность относительно тех решающих последних секунд, во время которых Гуд заводит свою машину, поворачивает руль, ускоряется, а затем получает три выстрела от офицера", - пишет корреспондент издания.

Она добавляет, что звук с камеры телефона в ключевой момент искажен. Слышен звук, который может указывать на столкновение автомобиля с офицером, но, опять же, это не является определенным.

Он точно остается на ногах и в конце, кажется, говорит "чертова с*ка".

Напомним

В четверг, 8 января в американском городе Портленд (штат Орегон) в результате стрельбы с участием федерального агента пострадали два человека.

В субботу в десятках городов США запланированы масштабные акции протеста против действий Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Волну возмущения вызвали два инцидента: смертельное ранение 37-летней Рене Гуд в Миннеаполисе и стрельба в Портленде, где федеральный офицер ранил двух человек.

