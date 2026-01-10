Убийство Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы США: СМИ опубликовали новое видео

СМИ опубликовали видео, сделанное на мобильный телефон агента иммиграционной и таможенной службы США, который открыл огонь и убил Рене Гуд. На видео продолжительностью менее минуты показан момент, предшествовавший стрельбе. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, новое видео, снятое на мобильный телефон, показывает моменты вокруг смерти Рене Николь Гуд в Миннеаполисе, снятые агентом ICE, который ее застрелил.

Видео, которое было распространено вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на X, показывает, как Гуд и ее подруга, кажется, вступают в конфликт с офицером ICE.

На видео офицер обходит машину, после того как Гуд говорит ему: "Все в порядке, приятель, я не злюсь на тебя".

Затем ее подруга насмехается над офицером, дважды спрашивая его, хочет ли он "на нас наброситься".

Затем она говорит: "Я говорю, иди себе пообедай, большой мальчик".

Другой агент ICE подходит к Гуд, которая сидит за рулем, и говорит: "Вылезай из этой чертовой машины".

Гуд сначала дала задний ход, а затем двинулась вперед и приблизилась к офицеру. Непонятно, задела ли машина офицера, или едва его не задела.

"Это видео длится всего 47 секунд, снято с близкого расстояния, но оно вызвало еще больше вопросов о том, как и почему погибла Рене Николь Гуд. Оно трагично в том смысле, что показывает лицо и поведение 37-летней женщины в последние минуты перед смертью, снятые человеком, который ее застрелил. Но я не думаю, что это видео дает какую-либо уверенность относительно тех решающих последних секунд, во время которых Гуд заводит свою машину, поворачивает руль, ускоряется, а затем получает три выстрела от офицера", - пишет корреспондент издания.

Она добавляет, что звук с камеры телефона в ключевой момент искажен. Слышен звук, который может указывать на столкновение автомобиля с офицером, но, опять же, это не является определенным.

Он точно остается на ногах и в конце, кажется, говорит "чертова с*ка".

Напомним

В четверг, 8 января в американском городе Портленд (штат Орегон) в результате стрельбы с участием федерального агента пострадали два человека.

В субботу в десятках городов США запланированы масштабные акции протеста против действий Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Волну возмущения вызвали два инцидента: смертельное ранение 37-летней Рене Гуд в Миннеаполисе и стрельба в Портленде, где федеральный офицер ранил двух человек.