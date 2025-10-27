Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку

У Великій Британії зростає тиск на принца Ендрю та його ексдружину Сару Фергюсон - їм пропонується "залишити Королівський маєток". Брат короля Чарльза III, який загруз у скандалах та справі Епштейна, водночас веде переговори про те, щоб оселитися у колишніх будинках принців Вільяма та Гаррі.

Деталі

Принц Ендрю веде переговори з королем Чарльзом про "вихід з Королівського маєтку" на тлі негативної реакції з боку британської громадськості на угоду про його безкоштовну оренду, а також - у світлі викриття у справі Епштейна, в яку колишній герцог Йоркський виявився також втягнутий.

Очікується, що принц Ендрю незабаром покине свою резиденцію у Віндзорі, де він прожив понад 20 років. Разом з тим, він та його колишня дружина Сара Фергюсон нібито "вимагають колишні будинки принців Вільяма та Гаррі".

Контекст

Минулого тижня стало відомо, що Принц Ендрю фактично не платив орендну плату протягом 22 років у рамках "перцевої угоди". Це викликало хвилю критики.

За даними Daily Mail, судові документи показали, що за 75-річну оренду Ендрю заплатив 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) у 2003 році. Потім на ремонт, завершений два роки потому, він додав 7,5 мільйона фунтів стерлінгів (9,9 мільйона доларів).

Втім, угода, як повідомляється, вимагає від Ендрю сплачувати щорічну орендну плату у розмірі лише за запитом. Також угода містить пункт, який надає йому право на приблизно 558 000 фунтів стерлінгів (743 000 доларів), якщо він достроково відмовиться від оренди.

Угода була ретельно перевірена після того, як стало відомо, що ключові деталі орендної плати були вилучені з поданої до Земельного реєстру, версії договору оренди.

Раніше у вогонь скандалу додала багаття екс-дружина Ендрю, Сара Фергюсон. Низка благодійних організацій розірвали співпрацю з нею, після оприлюднення електронного листа 2011 року до Джеффрі Епштейна, в якому екс-герцогиня Йоркська назвала останнього "найкращим другом".

17 жовтня Ендрю оголосив, що відмовляється від використання своїх королівських титулів. Наразі він вже не герцог Йоркський. Цікаво, що це вперше за понад 100 років, коли старший член королівської родини перестав використовувати герцогський титул.

Востаннє це сталося, коли онук королеви Вікторії, герцог Олбані, був позбавлений свого титулу в 1917 році за війну на боці німців під час Першої світової війни.

Зараз ексгерцог веде переговори про те, щоб залишити свій 30-кімнатний особняк II ступеня у маєтку Віндзор. Втім Ендрю бажає залишитися у Віндзорі чи його околицях, якщо це можливо, або ближче до Лондона, де живуть його доньки.

Принц Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон нібито вимагають колишні будинки принців Вільяма та Гаррі в обмін на те, що вони залишать Королівську ложу, пише DailyMail.

Нагадаємо

У своїй книзі "Нічия дівчина", одна з найвідоміших обвинувачок Джеффрі Епштейна, Вірджинія Джуффре розповіла, що команда принца Ендрю намагалася найняти "інтернет-тролів", щоб її переслідувати, поки він переховувався у замку Балморал. Мемуари детально описують конфіденційне врегулювання позову щодо сексуального насильства та проливають світло на приховані механізми впливу королівської родини

