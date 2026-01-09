1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання. До нього увійшли 27 найменувань програмного забезпечення, розроблені компанією "1С", повідомляється на сайті Держспецзв’язку, пише УНН.

Серед заборонених – програми "1C: Бухгалтерія", "1C: Підприємство", "1С: Торгівля і Склад", "1С: Зарплата і Кадри", BAS ERP, "BAS Управління холдингом", "BAS Управління торгівлею", "BAS Документообіг КОРП", "BAS Бухгалтерія КОРП", "UA-Бюджет'' та інші.

У Держспецзв’язку нагадали, що створення такого переліку передбачене постановою Кабміну №1335 від 22 жовтня 2025 року з метою посилення захисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури від кіберзагроз.

Перелік забороненого програмного забезпечення є офіційним джерелом інформації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств та операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки. У майбутньому він буде оновлюватися та доповнюватися.

Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії рф