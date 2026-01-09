$42.990.27
15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Держспецзв’язку оприлюднила перелік із 27 заборонених програмних продуктів компанії "1С", включаючи "1C: Бухгалтерія" та "1C: Підприємство". Заборона діє для держорганів та критичної інфраструктури з метою захисту від кіберзагроз.

1C заборонили в Україні: Держспецзв’язку оприлюднила перелік забороненого програмного забезпечення

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України оприлюднила перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання. До нього увійшли 27 найменувань програмного забезпечення, розроблені компанією "1С", повідомляється на сайті Держспецзв’язку, пише УНН.

Деталі

Серед заборонених – програми "1C: Бухгалтерія", "1C: Підприємство", "1С: Торгівля і Склад", "1С: Зарплата і Кадри", BAS ERP, "BAS Управління холдингом", "BAS Управління торгівлею", "BAS Документообіг КОРП", "BAS Бухгалтерія КОРП", "UA-Бюджет'' та інші.

У Держспецзв’язку нагадали, що створення такого переліку передбачене постановою Кабміну №1335 від 22 жовтня 2025 року з метою посилення захисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури від кіберзагроз.

Перелік забороненого програмного забезпечення є офіційним джерелом інформації для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, державних підприємств та операторів критичної інфраструктури щодо технологічних рішень, використання яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки. У майбутньому він буде оновлюватися та доповнюватися.

Відмова від використання програмного забезпечення та комунікаційного обладнання, що можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є запорукою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії рф

- зазначається у повідомленні.

Ольга Розгон

