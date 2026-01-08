$42.720.15
Эксклюзив
14:11 • 4158 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 9036 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 12569 просмотра
13:23 • 10680 просмотра

"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
13:23 • 10680 просмотра
12:46 • 10790 просмотра

Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:46 • 10790 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10275 просмотра
10:13 • 15921 просмотра

Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:13 • 15921 просмотра
10:10 • 12611 просмотра

МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
10:10 • 12611 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 48000 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 37863 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Сайт StopOdrex стал публичным пространством для фиксации историй людей, которые считают себя или своих родных пострадавшими от лечения в частной одесской клинике Odrex. Здесь хранятся истории, которые, по словам авторов, исчезали с других платформ с отзывами. За время существования сайт StopOdrex уже дважды пытались заблокировать связанные с клиникой компании. Активисты убеждены: именно эти истории досаждают клинике "Одрекс".

Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"

Сайт StopOdrex, созданный инициативной группой людей, считающих себя или своих родных пострадавшими от лечения в "Одрекс", стал едва ли не единственным местом, где публикуются и хранятся истории негативного опыта, связанного с клиникой. За время существования сайта, компании, связанные с частной одесской клиникой Odrex, уже дважды пытались его заблокировать, сообщает УНН

Главная идея создания платформы, как отмечают сами активисты, – это фиксация собственного опыта бывших пациентов "Одрекс", поддержка друг друга, освещение новостей о ходе многочисленных уголовных производств против клиники и совместная борьба людей за справедливость. 

Кроме того, одной из основных функций сайта является сбор и публикация отзывов о клинике "Одрекс". Ведь на сайте StopOdrex каждый желающий может рассказать свою историю о лечении – открыто или анонимно, без страха давления со стороны клиники.

При этом, как отмечают бывшие пациенты и их родные в своих историях, большинство из них ранее уже пытались рассказать о пережитом на популярных агрегаторах отзывов, в частности на Google Картах. Однако истории, по их словам, исчезали без объяснений. Именно поэтому сайт StopOdrex для многих стал едва ли не последним местом, где можно честно и безопасно сказать свою правду – и быть услышанными.

Путь к инвалидности "за дорого"

Одна из таких историй от анонимной пользовательницы, которая обратилась в Odrex в 2024 году после серьезной дорожно-транспортной аварии. На тот момент она была несовершеннолетней, поэтому решение о лечении принимали родители. В результате аварии девушка получила разрыв крестообразной связки колена, а впоследствии выяснилось – еще и мениска.

В клинике "Одрекс" ей провели операцию, после которой начались осложнения: колено регулярно "вылетало". Врачи одесской клиники уверяли, что это временно, что нужна реабилитация, и со временем все наладится. Но прошел год – и лучше не стало. Боль не исчезала: постоянная, сильная, изнуряющая.

После повторного обращения и дополнительных обследований выяснилось, что у девушки был еще и разрыв мениска, который во время первого лечения, по ее словам, врачи клиники Odrex просто не заметили. Девушке назначили вторую операцию, которую снова назвали "успешной".

Как рассказывает пациентка, после второй операции колено перестало "вылетать", однако боль осталась такой же. Более того – колено было полностью деформировано. В больнице это объясняли отеком, который якобы должен был сойти со временем. Но деформация не исчезала.

За этот период семья потратила значительные средства на две операции и реабилитацию. В итоге – постоянная боль и фактическая инвалидность молодой девушки. Все, что обещали в клинике Odrex – восстановление, улучшение, возвращение к нормальной жизни – так и осталось словами. Как подытоживает автор, обращение в Odrex стало для нее не путем к выздоровлению, а путем к инвалидности "за дорого".

Дренаж, который едва не стоил жизни

Еще одна история – от женщины, которой в клинике проводили операцию по очистке бартолиновой железы. После операции ей установили дренаж из бинта, который должны были менять ежедневно. Пациентка регулярно приезжала на процедуры в клинику и соблюдала все рекомендации врачей.

Однако ее состояние неожиданно ухудшилось – она неоднократно говорила врачу, что что-то не так, жаловалась на слабость и боль. Ее направляли на новые обследования – УЗИ и другие процедуры, однако причину проблемы в "Одрексе" так и не могли определить.

Лишь после обращения в другую клинику выяснилось, что на одной из перевязок, медик клиники "Одрекс" не достал из раны старый бинт, а запихнув его еще глубже, поставил новый. Именно из-за этого у женщины началось загноение. 

В другой клинике старый загнивший бинт быстро вымыли перекисью водорода. Все это время женщина принимала сильные антибиотики, что, как она считает, фактически спасло ей жизнь.  

Вторая попытка заставить замолчать

На фоне этих историй особенно показательной является ситуация с повторной попыткой блокировки сайта StopOdrex. На этот раз блокировка длилась недолго, однако сам факт давления активисты называют тревожным сигналом.

Сайт stopodrex.com во второй раз за время работы пытались заблокировать. Основанием стала новая жалоба со стороны юридического лица, связанного с клиникой Odrex, с требованием полного прекращения работы ресурса. В жалобе, поданной регистратору домена сайта, заявлялось, что сайт StopOdrex якобы нарушает права на торговую марку, вводит пользователей в заблуждение, вредит деловой репутации клиники и не имеет права публично использовать слово "Odrex". Также утверждалось, что все истории, размещенные на сайте, являются "юридически неподтвержденными", а сам ресурс – "формой суда без решения суда" 

– написали в своем заявлении активисты сайта.

По состоянию на сейчас жалоба снята, работа сайта восстановлена. Однако, у некоторых пользователей в течение определенного времени могут фиксироваться проблемы с доступом к ресурсу.

Активисты расценивают эту ситуацию как очередную попытку давления и запугивания со стороны Odrex. Не первую – и, вероятно, не последнюю. Ведь несколько недель назад жалобу на сайт уже подавали, и ее также удалось отбить.

StopOdrex не является медиа и не заменяет суд. Мы – платформа для сбора свидетельств. Для голосов тех, кого годами не слышали. Для семей, которые потеряли близких. Для пациентов, которые считают себя пострадавшими и имеют право об этом сказать 

– ответили на упреки клиники Odrex активисты.

"Дело Odrex" превращается в движение StopOdrex  

Толчком к созданию сайта StopOdrex стало так называемое "Дело Odrex", которое получило резонанс после смерти украинского девелопера Аднана Кивана. Так, после того, как СМИ начали активно освещать резонансное расследование обстоятельств смерти бизнесмена – все больше пациентов и родных умерших после лечения в одесской клинике "Одрекс" начали без страха рассказывать свои собственные истории. Журналисты даже сняли документальный фильм "Осиное гнездо", где показаны реальные истории жертв лечения в одесской клинике. 

Добавим

Министерство здравоохранения планирует проверить второе из четырех известных СМИ юридических лиц клиники Odrex, фигурирующее в по меньшей мере 5 уголовных производствах против клиники. 

При этом, Минздрав уже провел проверку соблюдения лицензионных условий ООО "Дом медицины" – юридического лица, под которым клиника работала в течение многих лет и которое фигурирует в уголовных производствах по смерти пациента Аднана Кивана. По результатам проверки, лицензия, выданная регулятором, была аннулирована

Лилия Подоляк

