General Atomics MQ-9 Reaper

Иранские FPV-дроны атаковали авиабазу США в Ираке, пока Трамп отвергает помощь Украине

Киев • УНН

 • 2568 просмотра

Боевики атаковали ангары американской базы в Багдаде с помощью беспилотников. Трамп игнорирует предложения Украины по предоставлению систем защиты от дронов.

Иранские FPV-дроны атаковали авиабазу США в Ираке, пока Трамп отвергает помощь Украине

В сети появились видео, на которых иранские FPV-дроны беспрепятственно летают над американской авиабазой Victory в районе международного аэропорта Багдада. По предварительным данным, атака была совершена боевиками группировки "Исламское сопротивление Ирака", которую поддерживает Иран. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

На обнародованных кадрах видно, как беспилотники в течение нескольких минут кружат над территорией базы, после чего наносят удары по ангарам. Масштабы повреждений пока неизвестны, однако сам факт того, что дроны длительное время находились в воздухе над объектом, вызвал вопросы относительно эффективности систем защиты базы.

По оценкам экспертов, стабильный сигнал и качество видео могут свидетельствовать о том, что операторы запускали FPV-дроны неподалеку от базы, вероятно, в нескольких сотнях метров. Если беспилотники управлялись через радиоканал, это может означать отсутствие или неэффективность средств радиоэлектронной борьбы на объекте.

Вариант с помощью Украины

Тем временем Украина неоднократно предлагала США и странам Ближнего Востока помощь в противодействии иранским атакам – в частности, системы радиоэлектронной борьбы и дроны-перехватчики, которые уже доказали свою эффективность в войне против России.

Однако президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что помощь Украины в сфере борьбы с дронами для Вашингтона "не является необходимой". На этом фоне новые атаки беспилотников на американские объекты могут усилить дискуссию относительно необходимости использования украинского опыта противодействия таким угрозам.

Степан Гафтко

