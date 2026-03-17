Іранські FPV-дрони атакували авіабазу США в Іраці, поки Трамп відкидає допомогу України

У мережі з’явилися відео, на яких іранські FPV-дрони безперешкодно літають над американською авіабазою Victory у районі міжнародного аеропорту Багдада. За попередніми даними, атака була здійснена бойовиками угруповання "Ісламський опір Іраку", яке підтримує Іран. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

На оприлюднених кадрах видно, як безпілотники протягом кількох хвилин кружляють над територією бази, після чого завдають ударів по ангарах. Масштаби пошкоджень поки невідомі, однак сам факт того, що дрони тривалий час перебували в повітрі над об’єктом, викликав питання щодо ефективності систем захисту бази.

За оцінками експертів, стабільний сигнал і якість відео можуть свідчити про те, що оператори запускали FPV-дрони неподалік від бази, ймовірно за кілька сотень метрів. Якщо безпілотники керувалися через радіоканал, це може означати відсутність або неефективність засобів радіоелектронної боротьби на об’єкті.

Тим часом Україна неодноразово пропонувала США та країнам Близького Сходу допомогу у протидії іранським атакам – зокрема, системи радіоелектронної боротьби та дрони-перехоплювачі, які вже довели свою ефективність у війні проти росії.

Однак президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що допомога України у сфері боротьби з дронами для Вашингтона "не є необхідною". На цьому тлі нові атаки безпілотників на американські об’єкти можуть посилити дискусію щодо потреби у використанні українського досвіду протидії таким загрозам.

"Ми нічого не боїмося" - Зеленський відповів на погрози Ірану та прокоментував можливі контакти з Нетаньягу