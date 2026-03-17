ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
0.8м/с
86%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
NASAMS

Іранські FPV-дрони атакували авіабазу США в Іраці, поки Трамп відкидає допомогу України

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Бойовики атакували ангари американської бази в Багдаді за допомогою безпілотників. Трамп ігнорує пропозиції України щодо надання систем захисту від дронів.

У мережі з’явилися відео, на яких іранські FPV-дрони безперешкодно літають над американською авіабазою Victory у районі міжнародного аеропорту Багдада. За попередніми даними, атака була здійснена бойовиками угруповання "Ісламський опір Іраку", яке підтримує Іран. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

На оприлюднених кадрах видно, як безпілотники протягом кількох хвилин кружляють над територією бази, після чого завдають ударів по ангарах. Масштаби пошкоджень поки невідомі, однак сам факт того, що дрони тривалий час перебували в повітрі над об’єктом, викликав питання щодо ефективності систем захисту бази.

За оцінками експертів, стабільний сигнал і якість відео можуть свідчити про те, що оператори запускали FPV-дрони неподалік від бази, ймовірно за кілька сотень метрів. Якщо безпілотники керувалися через радіоканал, це може означати відсутність або неефективність засобів радіоелектронної боротьби на об’єкті.

Варіант з допомогою України

Тим часом Україна неодноразово пропонувала США та країнам Близького Сходу допомогу у протидії іранським атакам – зокрема, системи радіоелектронної боротьби та дрони-перехоплювачі, які вже довели свою ефективність у війні проти росії.

Однак президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що допомога України у сфері боротьби з дронами для Вашингтона "не є необхідною". На цьому тлі нові атаки безпілотників на американські об’єкти можуть посилити дискусію щодо потреби у використанні українського досвіду протидії таким загрозам.

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Війна в Україні
Багдад
Ірак
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран