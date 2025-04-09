Еврофайтер Тайфун

Военные источники отвергли предложение Стармера об отправке войск в Украину после перемирия, назвав его «политическим театром». США также не поддерживают эту идею.
В Минобороны Швеции заявили, что передача самолетов ASC890 Украине происходит без задержек, но сроки зависят от готовности F-16. Швеция также помогает обучать украинских пилотов.
Премьер-министр Британии обсудил отправку истребителей Typhoon в Украину для прикрытия войск в случае их ввода. Это связано с неопределенностью относительно поддержки США.
Великобритания рассматривает возможность отправки истребителей Typhoon для защиты воздушного пространства Украины в рамках мирного соглашения. Правительство ищет способы обеспечения гарантий безопасности без размещения большого количества наземных войск.
Две немецкие системы ПВО Patriot размещены для охраны аэропорта «Ясенка» в Жешуве на 6 месяцев. Через этот логистический хаб проходит до 95% помощи для Украины.
Серия инцидентов в Балтийском море, включая обстрел немецкого вертолета и повреждение подводного кабеля, указывает на гибридную войну со стороны рф. НАТО зафиксировало около 300 перехватов российских самолетов в прошлом году.
Два истребителя F-35 Нидерландов перехватили три российских самолета над Балтийским морем. Среди перехваченных были транспортный Ан-72, разведчик СУ-24МР и Ил-20.
Британские военные успешно протестировали управляемую ракету SPEAR с дальностью до 100 км. Ракета предназначена для F-35 и может уничтожать системы ПВО, корабли, танки и другие цели.
Boeing 747-8 компании Lufthansa попал в сильную турбулентность во время рейса из Буэнос-Айреса во Франкфурт. Инцидент произошел на высоте 10 000 метров, на борту находились 329 пассажиров и 19 членов экипажа.
Германия подняла в воздух истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20, который залетел в международные воды Балтийского моря. Самолет летел без радиосвязи и плана полета между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом.
Германия смягчает позицию по поставкам оружия Турции. Техническая делегация уже прибыла в Турцию для обсуждения деталей возможной сделки.
Российский самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии 23 сентября. В ответ японские истребители впервые применили сигнальные ракеты, а Токио подало жесткий протест российскому правительству.
Ведется работа для достижения превосходства в небе.
Итальянские Eurofighter Typhoons перехватили неизвестные самолеты в воздушном пространстве Балтии. Истребители вылетели с базы в Литве по приказу центра наблюдения НАТО в Германии.
Великобритания планирует в следующем году разместить в Польше истребители Eurofighter Typhoon, которые будут помогать патрулировать польское воздушное пространство и укреплять оборонное сотрудничество между двумя странами.
Британия направила шесть истребителей в Румынию в рамках миссии НАТО.
Шведские и немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет вблизи шведского побережья после того, как он вошел в зону полетной информации к юго-востоку от Блекинге.
Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик, летевший без транспондера, над Балтийским морем 6 апреля.
Итальянские истребители Eurofighter перехватили два российских самолета, пролетавших над международными водами в Балтийском море, во время миссии воздушного контроля НАТО в четверг и пятницу.
россия, как считается, заглушила GPS-сигнал самолета ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны, на 30 минут.
Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО на Западных Балканах.
В течение следующих девяти месяцев ВВС Германии возьмут под свой контроль патрулирование воздушного пространства НАТО над Эстонией, Латвией и Литвой с авиабазы в Латвии.
Немецкие и французские истребители были подняты в воздух и без инцидентов сопроводили российский военный самолет вблизи своих границ в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.
Америка и Британия выпустили ракеты по 18 объектам хуситов в Йемене, уничтожив тайники с оружием, средства противовоздушной обороны, радары и вертолеты, использовавшиеся поддерживаемой Ираном группировкой.
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс защитил недавние совместные американо-британские удары по объектам хуситов в Йемене как пропорциональный ответ на атаки хуситов.
Турция ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, несмотря на то, что недавно заключила сделку с США на 23 миллиарда долларов о приобретении F-16, поскольку ее запрос на F-16 может быть не одобрен Конгрессом.
Германия подняла истребитель на перехват российского разведывательного самолета, замеченного над Балтийским морем у ее берегов.