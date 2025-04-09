Еврофайтер Тайфун

Турция хочет приобрести 40 истребителей у Британии и Испании

Турция ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, несмотря на то, что недавно заключила сделку с США на 23 миллиарда долларов о приобретении F-16, поскольку ее запрос на F-16 может быть не одобрен Конгрессом.