Еврофайтер Тайфун

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29087 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер-министр Британии обсудил отправку истребителей Typhoon в Украину для прикрытия войск в случае их ввода. Это связано с неопределенностью относительно поддержки США.

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Британия готова отправить истребители Typhoon для помощи сохранить мир в Украине - The Times

Великобритания рассматривает возможность отправки истребителей Typhoon для защиты воздушного пространства Украины в рамках мирного соглашения. Правительство ищет способы обеспечения гарантий безопасности без размещения большого количества наземных войск.

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Немецкие Patriot начали патрулирование вблизи польско-украинской границы

Две немецкие системы ПВО Patriot размещены для охраны аэропорта «Ясенка» в Жешуве на 6 месяцев. Через этот логистический хаб проходит до 95% помощи для Украины.

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Балтийское море становится эпицентром гибридной войны россии против НАТО - СМИ

Серия инцидентов в Балтийском море, включая обстрел немецкого вертолета и повреждение подводного кабеля, указывает на гибридную войну со стороны рф. НАТО зафиксировало около 300 перехватов российских самолетов в прошлом году.

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Нидерландские истребители F-35 перехватили три российских самолета над Балтийским морем

Два истребителя F-35 Нидерландов перехватили три российских самолета над Балтийским морем. Среди перехваченных были транспортный Ан-72, разведчик СУ-24МР и Ил-20.

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Британии успешно испытала крылатую ракету SPEAR с дальностью до 100 км

Британские военные успешно протестировали управляемую ракету SPEAR с дальностью до 100 км. Ракета предназначена для F-35 и может уничтожать системы ПВО, корабли, танки и другие цели.

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В результате сильной турбулентности во время рейса Lufthansa пострадали 11 пассажиров

Boeing 747-8 компании Lufthansa попал в сильную турбулентность во время рейса из Буэнос-Айреса во Франкфурт. Инцидент произошел на высоте 10 000 метров, на борту находились 329 пассажиров и 19 членов экипажа.

Новости Мира • 12 ноября, 16:09 • 20962 просмотра

Германия подняла истребители из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем

Германия подняла в воздух истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20, который залетел в международные воды Балтийского моря. Самолет летел без радиосвязи и плана полета между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом.

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Германия может разрешить продажу истребителей Eurofighter Турции

Германия смягчает позицию по поставкам оружия Турции. Техническая делегация уже прибыла в Турцию для обсуждения деталей возможной сделки.

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Японский истребитель перехватил российский военный самолет и выпустил сигнальные ракеты

Российский самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии 23 сентября. В ответ японские истребители впервые применили сигнальные ракеты, а Токио подало жесткий протест российскому правительству.

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Умеров: Украина получит F-16, Migare, а также ведет переговоры об истребителях Gripen и Eurofighter Typhoon

Ведется работа для достижения превосходства в небе.

Война • 22 сентября, 08:39 • 47553 просмотра

Италия подняла в воздух истребители из-за неизвестных самолетов в Балтии

Итальянские Eurofighter Typhoons перехватили неизвестные самолеты в воздушном пространстве Балтии. Истребители вылетели с базы в Литве по приказу центра наблюдения НАТО в Германии.

Война • 6 августа, 22:45 • 110331 просмотра

Великобритания отправит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в следующем году для усиления противовоздушной обороны

Великобритания планирует в следующем году разместить в Польше истребители Eurofighter Typhoon, которые будут помогать патрулировать польское воздушное пространство и укреплять оборонное сотрудничество между двумя странами.

Новости Мира • 23 апреля, 23:23 • 23243 просмотра

Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

Британия направила шесть истребителей в Румынию в рамках миссии НАТО.

Война • 10 апреля, 01:59 • 101166 просмотра

Швеция подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

Шведские и немецкие истребители перехватили российский разведывательный самолет вблизи шведского побережья после того, как он вошел в зону полетной информации к юго-востоку от Блекинге.

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Немецкие истребители поднимались в воздух из-за самолета рф над Балтийским морем

Немецкие истребители перехватили российский самолет-разведчик, летевший без транспондера, над Балтийским морем 6 апреля.

Новости Мира • 7 апреля, 10:14 • 34933 просмотра

Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Итальянские истребители Eurofighter перехватили два российских самолета, пролетавших над международными водами в Балтийском море, во время миссии воздушного контроля НАТО в четверг и пятницу.

Новости Мира • 30 марта, 01:37 • 35058 просмотра

россия "заглушила сигнал" самолета британских ВВС с министром обороны Британии Шаппсом - СМИ

россия, как считается, заглушила GPS-сигнал самолета ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны страны, на 30 минут.

Война • 14 марта, 14:56 • 30462 просмотра

В Албании открыли новую авиабазу НАТО, которая станет центром воздушных операций Альянса

Албания превратила старую советскую авиабазу в региональный центр воздушных операций НАТО на Западных Балканах.

Новости Мира • 4 марта, 16:11 • 23376 просмотра

Германия будет контролировать воздушное пространство НАТО над Балтией

В течение следующих девяти месяцев ВВС Германии возьмут под свой контроль патрулирование воздушного пространства НАТО над Эстонией, Латвией и Литвой с авиабазы в Латвии.

Новости Мира • 3 марта, 23:32 • 31117 просмотра

Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М

Немецкие и французские истребители были подняты в воздух и без инцидентов сопроводили российский военный самолет вблизи своих границ в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.

Война • 28 февраля, 00:10 • 30692 просмотра

США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене

Америка и Британия выпустили ракеты по 18 объектам хуситов в Йемене, уничтожив тайники с оружием, средства противовоздушной обороны, радары и вертолеты, использовавшиеся поддерживаемой Ираном группировкой.

Новости Мира • 25 февраля, 02:06 • 33817 просмотра

Глава Минобороны Британии рассказал об ударах по йеменским хуситам

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс защитил недавние совместные американо-британские удары по объектам хуситов в Йемене как пропорциональный ответ на атаки хуситов.

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Турция хочет приобрести 40 истребителей у Британии и Испании

Турция ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, несмотря на то, что недавно заключила сделку с США на 23 миллиарда долларов о приобретении F-16, поскольку ее запрос на F-16 может быть не одобрен Конгрессом.

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Германия поднимала в воздух истребитель для перехвата военного самолета рф

Германия подняла истребитель на перехват российского разведывательного самолета, замеченного над Балтийским морем у ее берегов.

Новости Мира • 31 января, 07:18 • 17834 просмотра