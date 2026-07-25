Российский дрон пролетел более 350 км над Румынией, с первой попытки его не удалось сбить
Киев • УНН
Российский беспилотник 24 июля нарушил воздушное пространство Румынии, пролетев более 350 км. Его сбил румынский истребитель F-16 после перехвата четырьмя самолетами.
Российский дальнобойный беспилотник, который 24 июля нарушил воздушное пространство Румынии, пролетел более 350 км сложным маршрутом, а на его перехват поднимали четыре истребителя. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Defense Romania, пишет УНН.
Детали
По данным издания, беспилотник был обнаружен вблизи Сулины в 09:39 по местному времени, а в 11:02 его сбил румынский истребитель F-16.
Как отмечает Defense Express, беспилотник пролетел от района Сулины до Браилы, затем изменил курс в направлении Фетешти, а впоследствии повернул на северо-запад, где был уничтожен вблизи города Бузэу.
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По оценке издания, за 1 час 22 минуты полета дрон преодолел более 350 км, что соответствует средней скорости более 260 км/ч.
Это значительно превышает крейсерскую скорость беспилотников типа "Шахед" или "Герань-2", поэтому, как предполагает Defense Express, вероятно, речь шла о реактивном беспилотнике типа "Герань-3" или "Герань-4". В то же время официально тип дрона румынская сторона пока не назвала.
На перехват подняли четыре истребителя
По информации Defense Romania, сначала на перехват вылетели два истребителя Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил Италии, которые несут дежурство в рамках миссии НАТО на авиабазе Mihail Kogălniceanu. Однако они не смогли уничтожить цель.
Позже с авиабазы в Фетешти подняли два румынских F-16. Один из них сбил беспилотник через несколько минут после взлета.
Defense Express напоминает, что в последний раз российские дроны нарушали воздушное пространство Румынии 29 мая, когда, по данным издания, один из беспилотников попал в жилой дом в городе Галац.
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