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НАТО подняло четыре истребителя для перехвата одного дрона над Румынией

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

НАТО подняло два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter для идентификации беспилотника над Румынией. Дрон был сбит в воздушном пространстве страны после получения разрешения.

НАТО подняло четыре истребителя для перехвата одного дрона над Румынией

НАТО подняло в воздух четыре истребителя — два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter — после того, как над территорией Румынии появился неизвестный беспилотник. Об этом говорится в официальном заявлении Верховного командования Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, пишет УНН.

Детали

Утром 24 июля два румынских истребителя F-16 с авиабазы Фетешти и два итальянских Eurofighter с авиабазы Михаил Когэлничану поднялись в воздух под командованием и контролем НАТО.

Целью вылета стала идентификация неизвестного беспилотного летательного аппарата, который пролетел вблизи воздушного пространства Румынии.

По заявлению НАТО, дрон оперативно идентифицировали. После пересечения воздушного пространства Румынии силам Альянса было дано разрешение на его применение.

Вскоре после этого угроза была сбита в воздушном пространстве Румынии. Эти совместные многонациональные усилия подчёркивают, что НАТО готово и способно реагировать на любые потенциальные воздушные угрозы круглосуточно, чтобы защитить нашу территорию и защитить наших граждан

- говорится в заявлении.

Сбитие дрона происходит на фоне активного приобретения НАТО, Румынией и другими странами наземных перехватчиков для усиления возможностей противовоздушной обороны союзников и стран-участниц.

Румыния, в частности, приобрела систему борьбы с дронами MEROPS, которая предназначена для перехвата малых беспилотных летательных аппаратов.

Расследование продолжается, и НАТО, по официальному заявлению, тесно контактирует с румынскими властями.

Напомним

Румынский пилот на самолёте F-16 сбил беспилотник, который вошёл в воздушное пространство страны. Инцидент произошёл над безлюдным районом вблизи города Падина.

Ольга Розгон

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