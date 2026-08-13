В Одесской области во время купания пропал 14-летний мальчик
Киев • УНН
В Лиманской общине на побережье Чёрного моря во время купания пропал 14-летний мальчик. Продолжаются поиски, на месте работают полиция и спасатели.
В Одесской области во время купания пропал 14-летний мальчик. На месте работают полицейские, спасатели, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Событие произошло сегодня, 13 августа, около 18 часов на побережье Черного моря в Лиманской территориальной общине.
По предварительной информации, ребенок пропал во время купания.
В настоящее время продолжаются его поиски. На месте работают полицейские, спасатели.
Правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства происшествия.
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