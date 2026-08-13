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Во время трансляции солнечного затмения NASA отделило Крым от Украины

Киев • УНН

 • 2020 просмотра

Во время прямой трансляции солнечного затмения NASA показало карту Европы, на которой Крым отделён от Украины линией границы. Полуостров изображён так, будто он принадлежит россии.

Во время трансляции солнечного затмения NASA отделило Крым от Украины

Во время прямой трансляции солнечного затмения NASA показало карту Европы, на которой Крым был отделён от территории Украины. При этом от россии полуостров отделён не был, передаёт УНН.

Детали

12 августа в северной и центральной Испании, части Португалии, Гренландии и Исландии произошло полное солнечное затмение.

Во время этого редкого природного явления NASA вело прямую трансляцию, а также продемонстрировало карту Европы, чтобы описать, где происходит затмение. На карте зрители заметили изображение Крыма, который был отделён от материковой части Украины линией границы. Более того, полуостров был изображён так, будто он принадлежит россии.

Напомним 

Во время жеребьёвки группового этапа отбора ЧМ-2026 в зоне УЕФА ФИФА вляпалась в очередной скандал. Демонстрируя страны, которые не могут встретиться между собой в квалификации, ФИФА показала контуры Украины без Крыма.

Алла Киосак

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