В Одесской области нашли тело 10-летней девочки, которую 19 июня унесло в море на надувном круге
Киев • УНН
7 июля у берега в районе города Южное обнаружили тело девочки. Её 19 июня на надувном круге унесло в море из-за сильного течения.
В Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной, которую 19 июня на надувном круге унесло в море, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Вчера, 7 июля, местные жители обнаружили у берега в воде, в районе города Южный, тело малолетней девочки, которое извлекли на берег
Как сообщили в полиции, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
Напомним
19 июня утром, во время отдыха на одном из стихийных пляжей в селе Сычавка, ребенка на надувном круге унесло в море.
Из-за сильного течения девочку быстро унесло от берега.