5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула

Вокруг получения туристической визы в США категории B1/B2 существует немало распространённых мифов, которые заявители часто воспринимают как обязательные правила — от необходимости официального трудоустройства до наличия крупной суммы на банковском счёте. Однако решение консульского офицера никогда не сводится к одному фактору — оценивается общий профиль заявителя: цель поездки, социальные и экономические связи, миграционная история и логичность всей истории. Об этом УНН рассказала юрист по визовым вопросам ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Валерия Нагорная.

Миф первый — без официальной работы визу не дадут

Юрист объяснила, что официальное трудоустройство может быть преимуществом, но не является определяющим фактором — гораздо важнее, чтобы заявитель мог чётко и последовательно объяснить свою профессиональную деятельность и источники дохода во время собеседования.

"В практике был кейс молодого заявителя, который не имел официального трудоустройства, а целью его поездки была встреча с подругой детства в США. На первый взгляд, такая ситуация могла содержать сразу несколько факторов риска. Однако после анализа его обстоятельств мы сформировали последовательную позицию заявителя и отдельно проработали подготовку к собеседованию.

Интервью проходило в Кракове, и заявитель получил визу. Этот кейс хорошо демонстрирует: отсутствие одного "идеального" критерия не означает автоматического отказа. Важно то, как в совокупности выглядит весь профиль заявителя и как всё это представить на собеседовании", — отмечает Нагорная.

Миф второй — молодым неженатым заявителям отказывают

По словам Нагорной, в законодательстве США нет правила, согласно которому молодой или неженатый заявитель автоматически получает отказ. Связи со страной проживания могут формироваться не только через брак или детей, но и через работу, учёбу, бизнес, финансовые обязательства и социальное окружение.

Миф третий — подача всей семьёй — это высокий миграционный риск

Юрист рассказала о кейсе семьи с двумя детьми, которая планировала совместную поездку в Нью-Йорк на рождественские праздники.

"В практике "ЛОДЖИК" мы сопровождали семью с двумя детьми, в которой оба родителя и дети планировали вместе поехать в Нью-Йорк на рождественские праздники. В такой ситуации потенциальный миграционный риск был очевиден: в США одновременно уезжает вся семья. Именно поэтому мы детально анализировали не только цель поездки, но и связи семьи с Украиной и страной их фактического проживания, профессиональную ситуацию, обстоятельства жизни детей и логику возвращения после завершения поездки.

Отдельным этапом стала подготовка всей семьи к собеседованию. Важно спокойно и уверенно отвечать на вопросы консула — необходимо чётко объяснить цель поездки, источники финансирования и подтвердить намерение вернуться после путешествия. В результате семья получила туристические визы", — рассказывает Нагорная.

Миф четвёртый — чем больше денег на счёте, тем выше шансы

Финансовая состоятельность имеет значение, однако сама сумма на счёте не гарантирует получения визы — более важной является логика финансовой ситуации, отметила юрист. Крупная сумма без подтверждённого источника дохода не укрепляет позицию заявителя.

Миф пятый — главное — правильно заполнить анкету DS-160

Юрист назвала это одним из наиболее опасных мифов, поскольку анкета не существует отдельно от собеседования, а информация должна быть последовательной и соответствовать фактическим обстоятельствам жизни заявителя.

"Мы всегда объясняем клиентам: подготовка к собеседованию — это не сценарий, который нужно выучить наизусть.

Наша задача — заранее определить рискованные моменты конкретного кейса, понять, какие вопросы они могут вызвать у консульского офицера, и подготовить заявителя так, чтобы он мог чётко и последовательно объяснить свою реальную ситуацию. Иногда один неосторожный ответ создаёт противоречие с DS-160 и меняет восприятие всего кейса", — объясняет Нагорная.

Юрист подытожила, что не существует универсального списка характеристик, гарантирующих получение визы, а официальная работа, доход, недвижимость или семья сами по себе не обеспечивают положительного решения.

"В визовой практике почти никогда не бывает двух абсолютно одинаковых кейсов. То, что может быть серьёзным риском для одного заявителя, в другой ситуации может иметь совершенно иное значение. Даже заявители с официальной работой, высоким доходом и хорошей историей путешествий могут получить отказ, если во время собеседования возникнут сомнения относительно их намерений. В то же время правильно проанализированный отказ часто даёт возможность значительно усилить кейс перед повторной подачей.

Именно поэтому визовые эксперты начинают работу не с заполнения DS-160, а с анализа всей ситуации человека. Нужно понять сильные и слабые стороны кейса, потенциальные миграционные риски и только после этого формировать стратегию подачи и подготовки к собеседованию", — подытоживает Нагорная.