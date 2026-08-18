5 міфів про туристичну візу до США: юристка розповіла, що насправді впливає на рішення консула

Навколо отримання туристичної візи до США категорії B1/B2 існує чимало поширених міфів, які заявники часто сприймають як обов'язкові правила - від необхідності офіційного працевлаштування до великої суми на банківському рахунку. Утім, рішення консульського офіцера ніколи не зводиться до одного фактора - оцінюється загальний профіль заявника: мета поїздки, соціальні й економічні зв'язки, міграційна історія та логічність усієї розповіді. Про це УНН розповіла юристка з візових питань ТОВ "Юридична компанія "ЛОДЖІК" Валерія Нагорна.

Міф перший - без офіційної роботи візу не дадуть

Юристка пояснила, що офіційне працевлаштування може бути перевагою, але не є визначальним фактором - набагато важливіше, щоб заявник міг чітко та послідовно пояснити свою професійну діяльність і джерела доходу під час співбесіди.

"У практиці був кейс молодого заявника, який не мав офіційного працевлаштування, а метою його поїздки була зустріч із подругою дитинства у США. На перший погляд, така ситуація могла містити одразу декілька факторів ризику. Однак після аналізу його обставин ми сформували послідовну позицію заявника та окремо пропрацювали підготовку до співбесіди.

Інтерв'ю відбувалося у Кракові, і заявник отримав візу. Цей кейс добре демонструє: відсутність одного "ідеального" критерію не означає автоматичної відмови. Важливо те, як у сукупності виглядає весь профіль заявника і як все це презентувати на співбесіді", - зазначає Нагорна.

Міф другий - молодим неодруженим заявникам відмовляють

За словами Нагорної, у законодавстві США немає правила, за яким молодий чи неодружений заявник автоматично отримує відмову. Зв'язки із країною проживання можуть формуватися не лише через шлюб чи дітей, а й через роботу, навчання, бізнес, фінансові зобов'язання та соціальне середовище.

Міф третій - подача всією родиною - це високий міграційний ризик

Юристка розповіла про кейс родини з двома дітьми, яка планувала спільну поїздку до Нью-Йорка на різдвяні свята.

"У практиці "ЛОДЖІК" ми супроводжували родину з двома дітьми, де обоє батьків і діти планували разом поїхати до Нью-Йорка на різдвяні свята. У такій ситуації потенційний міграційний ризик був очевидним: до США одночасно виїжджає вся сім'я. Саме тому ми детально аналізували не лише мету подорожі, а й прив'язки родини до України та країни їхнього фактичного проживання, професійну ситуацію, обставини життя дітей та логіку повернення після завершення подорожі.

Окремим етапом стала підготовка всієї родини до співбесіди. Важливо спокійно та впевнено відповідати на запитання консула - необхідно чітко пояснити мету поїздки, джерела фінансування та підтвердити намір повернутися після подорожі. У результаті родина отримала туристичні візи", - розповідає Нагорна.

Міф четвертий - чим більше грошей на рахунку - тим вищі шанси

Фінансова спроможність має значення, однак сама цифра на рахунку не гарантує отримання візи - важливішою є логіка фінансової ситуації, зазначила юристка. Велика сума без підтвердженого джерела доходу не посилює позицію заявника.

Міф п'ятий - головне - правильно заповнити анкету DS-160

Юристка назвала це одним із найбільш небезпечних міфів, оскільки анкета не існує окремо від співбесіди, а інформація має бути послідовною та відповідати фактичним обставинам життя заявника.

"Ми завжди пояснюємо клієнтам: підготовка до співбесіди – це не сценарій, який потрібно вивчити напам'ять.

Наше завдання - заздалегідь визначити ризикові моменти конкретного кейсу, зрозуміти, які питання вони можуть викликати у консульського офіцера, і підготувати заявника так, щоб він міг чітко та послідовно пояснити свою реальну ситуацію. Інколи одна необережна відповідь створює суперечність із DS-160 і змінює сприйняття всього кейсу", – пояснює Нагорна.

Юристка підсумувала, що не існує універсального списку характеристик, які гарантують отримання візи, а офіційна робота, дохід, нерухомість чи сім'я самі по собі не забезпечують позитивного рішення.

"У візовій практиці майже ніколи немає двох абсолютно однакових кейсів. Те, що може бути серйозним ризиком для одного заявника, в іншій ситуації може мати зовсім інше значення. Навіть заявники з офіційною роботою, високим доходом і хорошою історією подорожей можуть отримати відмову, якщо під час співбесіди виникнуть сумніви щодо їхніх намірів. Водночас правильно проаналізована відмова часто дає можливість значно посилити кейс перед повторною подачею.

Саме тому візові експерти починають роботу не із заповнення DS-160, а з аналізу всієї ситуації людини. Потрібно зрозуміти сильні та слабкі сторони кейсу, потенційні міграційні ризики і лише після цього формувати стратегію подачі та підготовки до співбесіди", – підсумовує Нагорна.