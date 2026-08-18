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The Washington Post

Си Цзиньпин может пропустить заседание Генассамблеи ООН, вместо этого встретится с Трампом

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Лидер Китая, вероятно, не посетит Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН в сентябре, но встретится с Трампом 24 сентября. Источники сообщают, что он проведет в США три дня, а МИД Китая не комментирует эту информацию.

Си Цзиньпин может пропустить заседание Генассамблеи ООН, вместо этого встретится с Трампом

Лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не посетит Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН во время запланированной поездки в США в сентябре, где он должен встретиться с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Politico, пишет УНН.

Детали

По данным Politico, Си планирует провести в США три дня и встретиться с Трампом 24 сентября. Издание ссылается на четырех человек, осведомленных о планах китайского лидера.

Ранее предполагалось, что Си может принять участие в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках своей поездки в США. Вместе с тем, по информации источников, он не планирует останавливаться в Нью-Йорке для выступления на заседании ООН.

Министерство иностранных дел Китая пока не предоставило комментарий по этой информации.

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Ожидается, что главным событием визита станет встреча Си с Трампом. Американский президент пригласил китайского лидера посетить США во время своего визита в Пекин в мае.

Во время весенней встречи стороны пытались стабилизировать отношения, ухудшившиеся из-за торговых споров, вопросов технологий и Тайваня. Хотя важных соглашений тогда не заключили, Си назвал встречу "исторической" для двусторонних отношений.

Китай и США обмениваются санкциями перед саммитом Си и Трампа - CNN07.08.26, 11:47 • 4047 просмотров

Степан Гафтко

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