Си Цзиньпин может пропустить заседание Генассамблеи ООН, вместо этого встретится с Трампом

Лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не посетит Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН во время запланированной поездки в США в сентябре, где он должен встретиться с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Politico, пишет УНН.

Детали

По данным Politico, Си планирует провести в США три дня и встретиться с Трампом 24 сентября. Издание ссылается на четырех человек, осведомленных о планах китайского лидера.

Ранее предполагалось, что Си может принять участие в мероприятиях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках своей поездки в США. Вместе с тем, по информации источников, он не планирует останавливаться в Нью-Йорке для выступления на заседании ООН.

Министерство иностранных дел Китая пока не предоставило комментарий по этой информации.

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Ожидается, что главным событием визита станет встреча Си с Трампом. Американский президент пригласил китайского лидера посетить США во время своего визита в Пекин в мае.

Во время весенней встречи стороны пытались стабилизировать отношения, ухудшившиеся из-за торговых споров, вопросов технологий и Тайваня. Хотя важных соглашений тогда не заключили, Си назвал встречу "исторической" для двусторонних отношений.

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