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Си Цзиньпин в знаковой речи призвал Китай к "несокрушимому боевому духу"

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Си Цзиньпин в речи по случаю столетия со дня рождения Цзян Цзэминя призвал к несгибаемому боевому духу. Он высоко оценил решение партии подавить протесты на площади Тяньаньмэнь.

Си Цзиньпин в знаковой речи призвал Китай к "несокрушимому боевому духу"

Глава Китая Си Цзиньпин призвал свою страну продемонстрировать "несокрушимый боевой дух" в своей оптимистичной речи в понедельник, в которой он также высоко оценил решение правящей Коммунистической партии подавить протесты за демократию на площади Тяньаньмэнь, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Си сделал эти комментарии в знаковой речи, посвященной столетию со дня рождения одного из своих предшественников — Цзян Цзэминя, который был лидером Китая с 1993 по 2002 год. Он умер в 2022 году.

Обращаясь к тысячам чиновников и делегатов в Доме народных собраний, Си представил Китай как страну, переживающую тяжелые времена, но которая выйдет из них невредимой.

"С несокрушимым боевым духом и исключительными возможностями мы будем активно противостоять серьезным вызовам, будь то бурное море или даже свирепые штормы", — сказал Си.

"(Мы должны) решительно защищать наш национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, тем самым написав новую главу в двух великих чудесах — быстром экономическом развитии и долгосрочной социальной стабильности".

В знак важности речи, согласно кадрам государственного телевидения, присутствовали все семь членов влиятельного постоянного комитета политбюро Китая, а также бывшие партийные и государственные лидеры.

Взлет Цзяна на вершину начался на фоне демократических протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, которые были жестоко подавлены китайскими войсками, что остается одним из самых чувствительных политических табу в материковом Китае, отмечает издание.

В 45-минутной речи Си, как указано, высоко оценил длинный список достижений Цзяна, включая редкое упоминание о демократических протестах на площади Тяньаньмэнь, приветствуя окончательное решение Коммунистической партии отклонить требования протестующих и очистить площадь с помощью войск и танков.

"Между весной и летом 1989 года Китай пережил серьезные политические потрясения. Товарищ Цзян Цзэминь решительно поддерживал и внедрял правильные решения Центрального комитета, фактически поддерживая стабильность в Шанхае", — сказал Си.

В своей речи в понедельник, которую также транслировали и опубликовали государственные СМИ, Си Цзиньпин рассказал о достижениях страны, заявив, что "жизнь людей продолжает улучшаться", несмотря на то, что данные свидетельствуют о замедлении экономического роста.

"Перспективы великого возрождения китайской нации светлы, и мечта, к которой несколько поколений стремились с непоколебимой решимостью, постепенно становится реальностью", — добавил он.

Дополнение

Вторая встреча Си с президентом США Дональдом Трампом запланирована на конец сентября, когда ожидается, что два лидера обсудят, среди прочих вопросов, торговые связи, искусственный интеллект и Тайвань.

Китай все больше беспокоится об ИИ-модели Mythos перед саммитом Трампа и Си - Bloomberg04.08.26, 16:06 • 4052 просмотра

Юлия Шрамко

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