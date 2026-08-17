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Сі Цзіньпін у знаковій промові закликав Китай до "незламного бойового духу"

Київ • УНН

 • 7418 перегляди

Сі Цзіньпін у промові до сторіччя Цзян Цземіня закликав до незламного бойового духу. Він високо оцінив рішення партії придушити протести на площі Тяньаньмень.

Сі Цзіньпін у знаковій промові закликав Китай до "незламного бойового духу"

Глава Китаю Сі Цзіньпін закликав свою країну продемонструвати "незламний бойовий дух" у своїй оптимістичній промові в понеділок, у якій він також високо оцінив рішення правлячої Комуністичної партії придушити протести проти демократії на площі Тяньаньмень, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Сі зробив ці коментарі у знаковій промові, присвяченій сторіччю з дня народження одного зі своїх попередників – Цзян Цземіня, який був лідером Китаю з 1993 по 2002 рік. Він помер у 2022 році.

Звертаючись до тисяч чиновників та делегатів у Домі народних зібрань, Сі зобразив Китай як країну, яка переживає важкі часи, але яка вийде з них неушкодженою.

"З незламним бойовим духом та винятковими спроможностями ми будемо активно протистояти серйозним викликам, будь то бурхливе море чи навіть шалені шторми", – сказав Сі.

"(Ми повинні) рішуче захищати наш національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку, тим самим написавши новий розділ у двох великих дивах швидкого економічного розвитку та довгострокової соціальної стабільності".

На знак важливості промови, згідно з кадрами державного телебачення, були присутні всі сім членів впливового постійного комітету політбюро Китаю, а також відставні партійні та державні лідери.

Зліт Цзяна на вершину розпочався на тлі демократичних протестів на площі Тяньаньмень 1989 року, які були жорстоко придушені китайськими військами, що залишається одним із найчутливіших політичних табу в материковому Китаї, зазначає видання.

У 45-хвилинній промові Сі, як вказано, високо оцінив довгий перелік досягнень Цзяна, включаючи рідкісну згадку про демократичні протести на площі Тяньаньмень, привітавши остаточне рішення Комуністичної партії відхилити вимоги протестувальників та очистити площу за допомогою військ і танків.

"Між весною та літом 1989 року Китай пережив серйозні політичні потрясіння. Товариш Цзян Цземінь рішуче підтримував та впроваджував правильні рішення Центрального комітету, фактично підтримуючи стабільність у Шанхаї", – сказав Сі.

У своїй промові в понеділок, яку також транслювали та опублікували державні ЗМІ, Сі Цзіньпін розповів про досягнення країни, заявивши, що "життя людей продовжує покращуватися", навіть попри те, що дані свідчать про уповільнення економічного зростання.

"Перспективи великого відродження китайської нації є світлими, і мрія, до якої кілька поколінь прагнули з непохитною рішучістю, поступово стає реальністю", – додав він.

Доповнення

Друга зустріч Сі з президентом США Дональдом Трампом запланована на кінець вересня, коли очікується, що два лідери обговорять, серед інших питань, торговельні зв'язки, штучний інтелект та Тайвань.

Китай дедалі більше хвилюється щодо ШІ-моделі Mythos перед самітом Трампа і Сі - Bloomberg04.08.26, 16:06 • 4078 переглядiв

Юлія Шрамко

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