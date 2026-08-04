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Китай все больше беспокоится об ИИ-модели Mythos перед саммитом Трампа и Си - Bloomberg

Киев • УНН

 • 3873 просмотра

Пекин обеспокоен кибервозможностями Mythos и других американских моделей ИИ, видя в них потенциальное наступательное оружие. Китай разрабатывает возможные ответные меры, включая санкции, если США предпримут действия против его компаний в этом секторе.

Китай все больше беспокоится об ИИ-модели Mythos перед саммитом Трампа и Си - Bloomberg

Китай все больше беспокоится, что Mythos от Anthropic PBC может быть использован против второй по величине экономики мира, что добавляет новый острый вопрос к напряженности, которая и без того обострилась, перед запланированным саммитом между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, чиновники в Пекине обеспокоены кибервозможностями Mythos и других передовых моделей искусственного интеллекта, разработанных американскими компаниями. Они видят потенциал для использования таких моделей, как Mythos, в качестве наступательного оружия, и ставят под сомнение, почему Anthropic отказывает Китаю в доступе к системам для обычных целей, сказали источники.

Китай хочет сохранить относительно теплую атмосферу перед запланированным визитом Си в США на 24 сентября и стремится к "взаимовыгодному" подходу на переговорах по искусственному интеллекту, которые ожидаются до встречи лидеров, сказали источники. Несмотря на это, подозрения между правительствами остаются высокими, а США выражают обеспокоенность тем, что китайские компании используют американские передовые модели для обучения собственных версий.

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Министр финансов США Скотт Бессент в прошлом месяце ввел неопределенные санкции, если разработчики моделей обнаружат кражу интеллектуальной собственности после того, как пекинская компания Moonshot AI выпустила систему, которая, как утверждается, может конкурировать с некоторыми из лучших американских моделей. Министерство торговли Китая, которое контролирует экспортный контроль, на прошлой неделе предупредило, что примет "все необходимые меры" в ответ на угрозы США.

Лица, знакомые с этим вопросом, заявили, что Пекин не готовит никаких немедленных действий против Anthropic или других американских разработчиков искусственного интеллекта, но чиновники разрабатывают возможные ответы, если США предпримут меры против китайских компаний в этом секторе. Варианты Китая могут включать введение санкций или добавление американских компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в один из национальных списков организаций с ограничениями, сообщили эти источники.

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Трамп дал понять, что его администрация рассматривает дополнительные меры контроля за искусственным интеллектом, оставаясь при этом осторожным в отношении мер, которые могут ослабить американские компании против китайских конкурентов. "Мы должны быть осторожны в обоих направлениях, – сказал он журналистам в Овальном кабинете в прошлую среду. - Мы не хотим ограничивать их, чтобы внезапно оказаться на втором месте после Китая".

Пресс-секретарь Белого дома Лиз Хьюстон заявила, что администрация "удваивает усилия по инновациям, чтобы увеличить разрыв между Америкой и остальным миром".

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Эта напряженность, пишет издание, иллюстрирует, как ИИ становится все более непредсказуемым фронтом в отношениях между США и Китаем. Две страны остаются стратегическими соперниками, несмотря на достижение 12-месячного перемирия в октябре прошлого года по тарифам и поставкам редкоземельных материалов. Хотя ожидается, что эта сделка будет продлена, обе стороны продолжают стремиться к самодостаточности в ключевых отраслях промышленности и сохраняют широкие ограничения на передовые технологии.

ИИ все чаще становится предметом ограничений в сфере национальной безопасности США, в частности ограничений на способность Китая покупать передовые чипы Nvidia Corp., которые обеспечивают работу этой технологии. Новые ограничения на роботы иностранного производства и инверторы питания, отрасли, где доминирует Китай, распространили спор на секторы, которые Пекин считает центральными для передового производства и экономического роста.

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У Синьбо, директор Центра американских исследований Университета Фуданя в Шанхае, сказал, что беспокойство Китая по поводу Anthropic соответствует более широкому беспокойству по поводу национальной безопасности в отношении американских компаний, занимающихся ИИ, ссылаясь на их способность собирать данные клиентов и делиться ими с правительством США или военными.

"Вот почему растет беспокойство по поводу вызова национальной безопасности, который создают эти американские компании, занимающиеся ИИ, - сказал У. - Это вполне понятно. Вы должны быть осторожны".

Anthropic стала известным сторонником более жестких ограничений США на доступ Китая к передовому искусственному интеллекту. Генеральный директор Дарио Амодей призвал Вашингтон не допускать высококачественные чипы в Китай и требовать проведения тестов безопасности для мощных моделей. Отдельно компания обвинила китайских разработчиков, включая команду Qwen из Alibaba Group Holding Ltd., в ненадлежащем использовании результатов работы ее систем Claude для обучения конкурирующих моделей.

Руководитель Anthropic также на прошлой неделе предупредил, что передовой китайский искусственный интеллект может угрожать военному превосходству США или углублять внутренние репрессии, назвав правящую Коммунистическую партию Китая "наиболее мощной угрозой" среди авторитарных правительств. В прошлом году компания заблокировала свои услуги для компаний, контролируемых Китаем, ссылаясь на вопросы национальной безопасности США. Поскольку Anthropic не работает в Китае, любые санкции, введенные Пекином, вероятно, будут иметь ограниченное немедленное коммерческое влияние.

Собственная политика Вашингтона в отношении Anthropic остается неопределенной, пишет издание. В июне министр торговли США Говард Лутник приказал компании получить лицензии, прежде чем предоставлять свои передовые модели Mythos 5 и Fable 5 иностранным организациям в любой точке мира. Anthropic временно отключила эти модели, прежде чем достичь урегулирования с администрацией.

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Компания также погрязла во вражде с администрацией Трампа по поводу использования ее искусственного интеллекта американскими военными, что было вызвано настаиванием компании на дополнительных мерах безопасности для своих инструментов. Чиновники запретили федеральному правительству использовать технологии компании, решение, которое Anthropic оспаривает в суде.

Пекин продемонстрировал свою способность дать отпор действиям США против своих технологических компаний в июне, когда ввел экспортный контроль над MP Materials Corp. и USA Rare Earth Inc. Это произошло после того, как Пентагон добавил крупные китайские фирмы, включая Alibaba и BYD Co., в список фирм, которые, по его словам, поддерживают китайских военных.

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Высокопоставленные американские и китайские чиновники поднимали вопросы трений между своими странами даже в ходе подготовки к сентябрьскому саммиту. Вице-премьер КНР Хэ Лифэн выразил "серьёзную обеспокоенность" недавними экономическими и торговыми ограничениями США во время телефонного разговора с Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, не уточняя, какие именно меры были приняты. В кратких отчётах о разговоре с обеих сторон не упоминался искусственный интеллект.

В то же время китайские модели с открытыми весами (open-weight), которые можно свободно загружать и изменять, дали Пекину возможность заявить о себе на международной арене как о лидере широкого использования искусственного интеллекта. Он продвигал открытые модели, предлагал технологии и обучение развивающимся странам и помог запустить группу сотрудничества из 29 участников, что может дать Пекину большее влияние на будущие стандарты.

Хотя некоторые американские разработчики, включая OpenAI, предлагают модели с открытыми весами, значительная часть американской промышленности сосредоточена на проприетарных системах, которые компании продают клиентам, сохраняя при этом контроль над базовой технологией. Китайские компании, включая DeepSeek, выпустили более доступные открытые модели, которые обычно отстают от самого современного программного обеспечения американских конкурентов, но тем не менее предлагают привлекательный продукт по своей цене.

Китай имеет собственные опасения по поводу безопасности, связанные с искусственным интеллектом, выпущенным китайскими компаниями. Чиновники обсудили с компаниями, занимающимися искусственным интеллектом, включая Alibaba, как снизить риски, возникающие из-за их всё более мощных моделей.

Аккаунт в социальных сетях Yuyuantantian, связанный с китайской государственной телерадиокомпанией и часто используемый для демонстрации официальной политической позиции, на прошлой неделе предложил многоуровневую систему выпуска будущих моделей ИИ, доступ к которым будет определяться мощностью и потенциальными рисками их возможностей.

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Юлия Шрамко

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