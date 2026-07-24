Китай в ответ на санкции ЕС ударил экспортными ограничениями, затронуло Rheinmetall

Китай ввел экспортный контроль в отношении 14 европейских компаний, включая немецкого оборонного гиганта Rheinmetall AG, заявив, что это ответные меры на санкции ЕС против предприятий материкового Китая и Гонконга, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно сообщению Министерства коммерции Китая, опубликованному в пятницу, экспорт товаров двойного назначения из Китая в эти 14 компаний будет немедленно запрещен. Также запрещена передача таких товаров иностранными компаниями этим предприятиям. В особых случаях для экспорта требуется разрешение.

Представитель министерства заявил, что эти действия являются ответом на 21-й пакет санкций ЕС против России, который затронул 14 предприятий материкового Китая и Гонконга. В своем заявлении представитель назвал действия ЕС "возмутительными".

Европейская комиссия заявила, что оценивает меры Пекина по контролю за экспортом и будет взаимодействовать с государствами-членами и затронутыми компаниями, чтобы оценить влияние, прежде чем требовать разъяснений у китайских коллег, сообщила журналистам в Брюсселе главный пресс-секретарь Паула Пиньо.

Этот обмен взаимными обвинениями знаменует очередное обострение напряженности между Китаем и Европой, пишет издание.

Брюссель обвиняет Китай в торговой практике, которая, по его словам, наносит ущерб экономике блока, создавая огромные торговые дисбалансы и подрывая местную промышленность. В свою очередь, Пекин критикует последнюю политику ЕС за ограничение китайских инвестиций в некоторые ключевые сектора, осуждая предложенный им новый закон о промышленном акселераторе (Industrial Accelerator Act) как протекционистский и нарушающий правила Всемирной торговой организации.

Европа также глубоко обеспокоена тем, что вторая по величине экономика мира предоставляет России спасательный круг в условиях войны против Украины.

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Однако, несмотря на эскалацию напряженности, обе стороны установили дедлайн в октябре для достижения прогресса в урегулировании торговых разногласий, а также для создания совместной платформы для мониторинга торговых потоков.

Экономические последствия, как указано, могут быть ограниченными для европейских компаний, которые стали мишенью Китая. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил Politico в прошлом году, что доля китайских комплектующих в компании составляет около 1%.

Кроме Rheinmetall, Пекин также нацелился на европейские компании, которые имеют представительства в Китае. Lafert, принадлежащая японской Sumitomo Heavy Industries, является производителем промышленных двигателей и имеет дочернюю компанию в Сучжоу. Garnet, компания по автоматизации и робототехнике, имеет филиал в Китае, который поставляет магниты по индивидуальному заказу.

14 компаний, пострадавших от действий Пекина:

Lafert

Garnet

Sindlhauser Materials

Rheinmetall

Antraco Chemie-Handelsgesellschaft

InPACT

III-V Lab

Cavok UAS

Vigo Photonics

Politechnika Wroclawska

IHC Merwede Holding

TATRA TRUCKS

Opticoelectron Group

Ekspla UAB

Дополнение

Накануне ЕС принял 21-й пакет ограничительных мер против России в ответ на ее агрессию против Украины. Он включает жесткие экономические санкции, затрагивающие сектора, имеющие наибольшее влияние на экономику России и ее способность подпитывать агрессию против Украины, а также самый большой санкционный список субъектов за последние четыре года, всего 218, из которых 48 физических лиц и 170 организаций:

Затягивание гаек в отношении финансовых услуг и криптовалют. ЕС заморозил активы и запретил предоставлять средства 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также важной фигуре в банковском истеблишменте России. ЕС распространил запрет на транзакции еще на 33 российские кредитные и финансовые учреждения. И ввел запрет на транзакции против киргизского банка, связанного с запретом SPFS (Система передачи финансовых сообщений), и трех других нероссийских банков за обход санкций. ЕС ввел санкции против 4 субъектов, связанных с трансграничной сетью A7, включая ее новые связи с Африкой. Он также распространяет свой запрет на транзакции на 14 платформ, связанных с криптовалютой, базирующихся в Грузии, Панаме, ОАЭ, Маршалловых Островах, Киргизии и Беларуси. ЕС впервые ввел возможность полного запрета услуг, связанных с криптоактивами, для третьих стран как мощный сдерживающий фактор для стран, размещающих платформы, которые помогают России избегать санкций ЕС. Этот новый инструмент позволит ЕС запретить любые транзакции между оператором ЕС и любым криптопровайдером, которым пользуется Россия;

Давление на получение доходов Россией. В отношении энергетики пакет приостанавливает автоматическую корректировку механизма потолка цен на нефть до 15 июля 2027 года. Это должно обеспечить сдерживание прибылей России от продажи нефти. Соглашение предусматривает промежуточный пересмотр приостановки. ЕС также продолжает борьбу с теневым флотом, расширяя сферу действия действующих правил, чтобы они также распространялись на суда, поддерживающие теневой флот, предоставляя бункеровку и другие услуги, и добавляя в список еще 41 судно в дополнение к 632, уже подпадающим под санкции. ЕС вводит санкции против 8 организаций и 1 лица, активно работающих в экосистеме теневого флота, включая компании, работающие от имени российских нефтяных гигантов, и, впервые, крюинговое агентство, которое оказывает поддержку теневому флоту. Кроме того, ЕС вводит санкции в нефтяной сектор, в частности на нефтеперерабатывающие заводы. Он вводит санкции против 18 организаций и 1 лица в нефтяном секторе, включая 3 нефтеперерабатывающих завода в России, крупный белорусский нефтеперерабатывающий завод, а также компанию, созданную для продажи белорусских нефтепродуктов в России. Кроме того, пакет создает возможность запретить операции с перечисленными нефтеперерабатывающими заводами в России и третьих странах, которые перерабатывают или очищают российскую нефть и нефтепродукты. В этих рамках ЕС вводит запрет на транзакции, который вступит в силу через шесть месяцев, в отношении грузинского нефтеперерабатывающего завода, торгующего и перерабатывающего российскую нефть в Кулеви. Кроме того, ЕС добавил пять нефтетрейдеров в список организаций, на которые распространяется запрет на транзакции, за нарушение запрета на покупку российской нефти и нефтепродуктов. ЕС также оказывает давление на критическую инфраструктуру России, внося под санкции ключевого трансграничного энергопоставщика и известную фигуру "Российских железных дорог", а также распространяя запрет на сделки на два российских порта и четыре российских аэропорта. Сегодняшний пакет вводит обязательства по уведомлению о продаже СПГ-танкеров и возможность ввести новые ограничения на продажу СПГ-танкеров российским гражданам и компаниям, а также вводит другие договорные обязательства для снижения риска перепродажи в Россию или для использования в России. ЕС также нацелен на другие средства получения доходов Россией, определив 7 основных игроков в золотодобывающем секторе, одну из важнейших алмазных компаний, а также несколько организаций, действующих в горнодобывающем и металлургическом секторах;

российский военно-промышленный комплекс. Чтобы ограничить способность России вести войну и наносить удары, в том числе с использованием дальнобойных беспилотников, санкционный пакет содержит отдельный список из 56 лиц и компаний, задействованных в российском военно-промышленном комплексе. Среди них 37, непосредственно связанных с дальнобойными беспилотниками, что направлено на их производство и цепочку поставок. ЕС также добавил 51 новую организацию в список тех, на кого распространяются более жесткие экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, из-за их поддержки российского военно-промышленного комплекса в его агрессивной войне против Украины. Некоторые из этих организаций расположены в третьих странах (Китай, включая Гонконг, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты) и способствуют обходу Россией экспортных ограничений, в частности на микроэлектронику, станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и оборудование для обработки полупроводников;

запрет на въезд российских комбатантов в ЕС. Пакет вводит основу для комплексного визового запрета для комбатантов и бывших комбатантов российских вооруженных сил и других прокси-группировок, участвующих в российской агрессивной войне в Украине. Совет ЕС решит, когда запрет вступит в силу;

торговля. ЕС согласился расширить существующий запрет на экспорт, включив в него товары и технологии, используемые российской военной промышленностью, такие как никелевые порошки, металлы и сплавы, используемые в коррозионностойких покрытиях реактивных двигателей; бериллиевые порошки, используемые в топливах и высокоэффективных сплавах; самоклеящиеся пленки, ленты и полосы, используемые в аэрокосмическом и оборонном секторах; авиационные товары, специфические для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), такие как наземное вспомогательное оборудование, системы глушения/перехвата, системы запуска и серводвигатели, а также системы прекращения полета для дронов и ракет. Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих значительные доходы России (на сумму более 60 миллионов евро), таких как медные руды, никелевые руды, свинцовые руды, руды драгоценных металлов, необработанный цинк, щелочноземельные металлы, оксиды цинка, оксиды хрома, стеклянные изделия, искусственный жемчуг и автомобильные запчасти. Пакет также включает меры в отношении Беларуси, направленные на отражение тех, что введены в отношении России, в частности торговые меры (запрет на импорт товаров, приносящих значительные доходы Беларуси, а также ограничения на экспорт, связанные с военной промышленностью) и правовую защиту;

российская машина военной пропаганды. ЕС вносит в санкции 8 лиц за распространение российской военной пропаганды и вклад в ее манипулятивный военный нарратив относительно Украины;

военные преступления. Как указано, "ЕС вносит в список генерал-майора и военного преступника, который участвовал в пытках, казнях и надругательстве над телами украинских военнослужащих, включая военнопленных";

другие меры. ЕС усиливает правовую защиту операторов ЕС в судебных процессах, возникающих вследствие ограничительных мер ЕС, позволяя судам ЕС и государств-членов не признавать и не исполнять любое судебное решение, полученное в судебных процессах, поданных в российские суды.

Соответствующие правовые акты были опубликованы в Официальном журнале ЕС.