Китай получает от россии боевой опыт и технологии для войны с Тайванем - The Economist
Киев • УНН
Китай получает от России подготовку, разведданные и передовые военные технологии. Это может дать Китаю преимущество в будущей войне за Тайвань.
Китай получает боевой опыт российско-украинской войны, а также технологии для усиления собственных военных возможностей для вероятной будущей войны с Тайванем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Economist.
Детали
Как отмечает издание, помощь, которую Китай предоставляет россии в войне в Украине, уже давно вызывает беспокойство у западных стран.
Экспорт якобы гражданских компонентов, таких как двигатели и электроника, в итоге используется в беспилотниках и других видах оружия, убивающих украинских военных и гражданских, способствуя ведению россией войны на истощение. Однако в последнее время именно другая сторона этой торговли вызывает тревогу в западных столицах. Похоже, что Китай получает от россии подготовку, разведданные и передовые военные технологии. Это может дать Китаю преимущество в будущей войне за Тайвань, сместив баланс сил в противоположную крайность Евразии
Для того, чтобы завоевать Тайвань, Китаю нужен доступ к новейшим боевым знаниям и данным, чтобы компенсировать недостаток боевого опыта.
россия вряд ли вмешается непосредственно в войну за Тайвань, так же как Китай не вмешивался в конфликт в Украине. Их оборонные связи далеко не достигают уровня договора о взаимной обороне. Однако совместные учения и патрулирование дают Китаю редкую возможность перенимать опыт закаленных в боях российских войск. Более того, Китай теперь может просить у россии то, о чем россия не может просить у Китая
Китай выжидает – зачем Пекину затяжная война в Украине и почему это опасно для мира10.07.2026, 19:34 • 28230 просмотров