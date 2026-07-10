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Китай выжидает – зачем Пекину затяжная война в Украине и почему это опасно для мира

Киев • УНН

 • 2722 просмотра

В последнее время западные СМИ все чаще сообщают об углублении военно-технологического сотрудничества между Китаем и россией. Речь идет как о возможной помощи москве новыми технологиями, так и о совместных разработках в сфере противодействия Starlink.

Китай выжидает – зачем Пекину затяжная война в Украине и почему это опасно для мира

Китай в настоящее время не заинтересован в завершении российско-украинской войны, поскольку использует её как инструмент для ослабления Запада, усиления собственного влияния на москву и изучения современных военных технологий. В то же время углубление военного сотрудничества между Пекином и кремлём может свидетельствовать о подготовке Китая к возможному силовому сценарию вокруг Тайваня. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

Китай не хочет быстрого завершения войны

В последнее время западные СМИ всё чаще сообщают об углублении военно-технологического сотрудничества между Китаем и россией. Речь идёт как о возможной помощи москве новыми технологиями, так и о совместных разработках в сфере противодействия Starlink. На этом фоне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай якобы поставил россии чёткое условие не применять ядерное оружие.

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По мнению Желиховского, эти сигналы нужно рассматривать комплексно. Он считает, что сейчас Пекин не имеет политической заинтересованности в быстром завершении войны.

На данном этапе Китай, на мой взгляд, не заинтересован в завершении российско-украинской войны. Для него этот конфликт в значительной степени является противостоянием между Западом и россией. Пекину выгодно, чтобы обе стороны максимально истощали друг друга. А уже после этого Китай может попытаться позиционировать себя как миротворца или посредника, который поможет урегулировать конфликт и укрепит собственный международный авторитет 

– сказал эксперт.

В то же время он подчёркивает, что такой сценарий возможен лишь на более позднем этапе, тогда как сейчас Китай продолжает получать стратегические преимущества от затяжной войны.

Пока что Китайская Народная Республика получает значительно больше выгоды от того, что война продолжается. Россия всё сильнее зависит от Китая – экономически, технологически и политически. Для Пекина это очень выгодная ситуация 

– отметил Желиховский.

Россия становится всё более зависимой от Пекина

Эксперт убеждён, что нынешнее усиление военного сотрудничества между двумя странами имеет гораздо более широкий смысл, чем простая помощь москве. По его словам, Китай постепенно формирует ситуацию, при которой россия оказывается в стратегической зависимости от него.

Мы видим, что военное сотрудничество между государствами усиливается. Но дело не только в том, чтобы помочь россии сейчас. Китай заинтересован в том, чтобы Россия становилась всё более зависимой от него. По сути, Пекин хочет, чтобы москва была ему обязана и в будущем поддерживала Китай в случае возникновения крупного международного конфликта 

– пояснил собеседник.

Он не исключает, что в перспективе роли могут даже частично измениться.

Если Китай когда-нибудь решится на военную операцию против Тайваня, то уже россия будет помогать ему настолько, насколько сможет. Именно поэтому Китай сейчас инвестирует в долгосрочное партнёрство с Кремлём 

– добавил он.

Украина стала крупнейшим полигоном современной войны

По мнению Желиховского, Пекин внимательно анализирует боевые действия в Украине, ведь фактически получил возможность без собственного участия наблюдать за войной нового поколения. Эксперт отмечает, что для китайского руководства российско-украинская война является масштабным испытательным полигоном.

Китай внимательно изучает эту войну. Для него это огромный полигон современной войны. Он анализирует использование беспилотников, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы, морских технологий, дальнобойных ударов. Пекин делает выводы о том, как будет выглядеть война будущего 

– сказал эксперт.

Он подчеркнул, что особый интерес вызывают технологии, которые применяют Украина и её западные партнёры.

Китай изучает не только российские возможности, которые ему хорошо известны. Не менее внимательно он анализирует технологии Украины и Запада. Это позволяет оценить, какие решения могут быть эффективными в возможном будущем конфликте 

– отметил он.

Тайвань остаётся главной стратегической целью

Желиховский убежден, что все эти процессы напрямую связаны с Тайванем.

По его словам, риски военного сценария вокруг острова остаются вполне реальными.

Китай все активнее демонстрирует военное присутствие вокруг Тайваня, проводит учения, маневры, наращивает свои возможности. Это серьезный сигнал для международного сообщества. Мы не можем сказать, когда именно это может произойти и произойдет ли вообще, но признаки подготовки существуют 

– подчеркнул эксперт.

Он считает, что именно поэтому сообщения о совместных китайско-российских технологических разработках не стоит недооценивать.

Если сейчас появляется информация о новых направлениях военно-технологического сотрудничества между Китаем и россией, это является тревожным сигналом для всего демократического мира. Ведь Китай готовится к потенциальным вызовам будущего 

– сказал он.

Опыт войны на Ближнем Востоке также влияет на Китай

Особое внимание Пекин уделяет и последним событиям на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, военная операция США и Израиля против Ирана также стала предметом детального анализа китайского руководства.

Китай сделал собственные выводы после событий вокруг Ирана. Несмотря на мощный военный потенциал США и Израиля, они не смогли полностью достичь своих политических целей. Для Пекина это также урок относительно возможного развития будущих конфликтов 

– отметил Желиховский.

По его словам, эти события могут подтолкнуть Китай к еще более активному развитию собственных военных возможностей.

Это лишь усиливает мотивацию Китая вкладывать еще больше ресурсов в развитие своих оборонных способностей и готовиться к возможным силовым сценариям 

– добавил он.

Пекин говорит о мире, но поддерживает Москву

Отдельно эксперт обратил внимание на противоречия в политике Китая в отношении ядерного оружия. Он отметил, что официальный Пекин декларирует неприемлемость применения ядерного оружия, однако его практические действия нередко противоречат таким заявлениям.

Китай продолжает заявлять о необходимости недопущения использования ядерного оружия. Но в то же время он сам активно наращивает свой ядерный потенциал, углубляет сотрудничество с россией и беларусью. Поэтому возникают вопросы относительно последовательности такой политики 

– сказал Желиховский.

По его убеждению, сегодня Китай пытается одновременно выступать сторонником мира и оставаться одним из ключевых партнеров россии.

Китай призывает к деэскалации, но одновременно продолжает поддерживать россию. Поэтому говорить о его полном нейтралитете было бы неправильно. Если информация о новых этапах военного сотрудничества между Пекином и москвой подтвердится, это станет еще одним серьезным вызовом для всего мира 

– резюмировал эксперт.

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Андрей Тимощенков

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