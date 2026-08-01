В Киеве в результате российской баллистической атаки есть погибший, количество пострадавших возросло до четырех

В результате массированной баллистической атаки российских войск на Киев погиб один человек, еще как минимум четверо получили ранения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

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Известно об одном погибшем в столице. Трое человек пострадали, среди них 17-летний парень. Всех раненых медики госпитализировали – сообщил Кличко.

Позже мэр уточнил, что количество пострадавших возросло до четырех.

Уже четверо пострадавших в столице. Все они находятся в стационарах городских больниц – отметил он.

В нескольких районах Киева пожары и разрушения

По словам Кличко, в Дарницком районе в результате атаки загорелись складские здания.

Самая сложная ситуация сейчас в Шевченковском районе. Там в жилом доме произошло частичное разрушение первого и второго этажей, под завалами могут находиться люди.

В Шевченковском районе, в жилом доме, где есть заблокированные люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах – сообщил мэр.

По информации местных СМИ, на месте продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели ищут людей под завалами многоэтажного дома. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Враг массированно атакует Киев баллистикой, пожары вспыхнули в трех районах столицы, есть раненые