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В Киеве в результате российской баллистической атаки есть погибший, количество пострадавших возросло до четырех

Киев • УНН

 • 36742 просмотра

В Киеве в результате российской баллистической атаки погиб один человек, количество пострадавших возросло до четырех. В Шевченковском районе частично разрушен жилой дом, под завалами могут находиться люди.

В Киеве в результате российской баллистической атаки есть погибший, количество пострадавших возросло до четырех

В результате массированной баллистической атаки российских войск на Киев погиб один человек, еще как минимум четверо получили ранения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Подробности

Известно об одном погибшем в столице. Трое человек пострадали, среди них 17-летний парень. Всех раненых медики госпитализировали

– сообщил Кличко.

Позже мэр уточнил, что количество пострадавших возросло до четырех.

Уже четверо пострадавших в столице. Все они находятся в стационарах городских больниц

– отметил он.

В нескольких районах Киева пожары и разрушения

По словам Кличко, в Дарницком районе в результате атаки загорелись складские здания.

Самая сложная ситуация сейчас в Шевченковском районе. Там в жилом доме произошло частичное разрушение первого и второго этажей, под завалами могут находиться люди.

В Шевченковском районе, в жилом доме, где есть заблокированные люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах

– сообщил мэр.

По информации местных СМИ, на месте продолжается поисково-спасательная операция. Спасатели ищут людей под завалами многоэтажного дома. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Враг массированно атакует Киев баллистикой, пожары вспыхнули в трех районах столицы, есть раненые01.08.26, 02:23 • 53070 просмотров

Степан Гафтко

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