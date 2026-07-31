Куда пойти в Киеве на выходных 1-2 августа
Киев • УНН
В Киеве 1-2 августа состоится семь интересных событий: выставка живописи, стендап, концерты и семейное шоу. Посетители смогут насладиться украинским искусством, итальянской музыкой и диско-хитами.
Первые выходные августа в Киеве обещают быть насыщенными. УНН собрал подборку из топ-7 самых интересных событий, которые стоит посетить 1-2 августа киевлянам и гостям города.
Выставка "Мерцающие связи. Украинская живопись на грани 90-х и сейчас"
Дата и время: 1 августа, 12:00.
Место: Мистецький арсенал, ул. Ивана Мазепы, 28–30, Киев.
Цена: 100-450 грн.
О событии
Выставка "Мерцающие связи. Украинская живопись на грани 90-х и сейчас" предлагает взглянуть на украинскую живопись как на непрерывный диалог между разными поколениями художников. В экспозиции представлены работы художников второй половины 1980-х – первой половины 1990-х годов и последнего десятилетия, которые объединяют общие темы, творческие подходы и художественные поиски. Это возможность проследить, как менялось украинское искусство и какие связи возникают между разными эпохами.
Закрытый Микрофон
Дата и время: 1 августа, 16:00.
Место: Бочка Pub, ул. Крещатик, 19А, Киев.
Цена: 250–350 грн.
О событии
Закрытый Микрофон от "Бродячего Стендапа" – это вечер, где на одной сцене выступят как опытные комики, так и молодые юмористы. Зрители смогут первыми услышать новые шутки, увидеть творческие эксперименты и стать свидетелями того, как рождается новый стендап-материал. Гостей ждет непринужденная атмосфера, живое общение и вечер качественного украинского юмора.
Итальянская музыка на крыше
Дата и время: 1 августа, 18:00.
Место: Галерея D12, ул. Десятинная, 12.
Цена: 490–990 грн.
О событии
Концерт "Итальянская музыка на крыше" приглашает провести вечер под открытым небом в сопровождении самых известных итальянских хитов. В программе прозвучат легендарные композиции 60-90-х годов, в частности Volare, Caruso, Felicità и Ti Amo. Гостей ждет живая музыка, романтическая атмосфера и мелодии, которые давно стали символами Италии.
Юмористически-айтишное шоу "БулшІТ"
Дата и время: 1 августа, 18:30.
Место: FRACTAL HUB, ул. Вильгельма Котарбинского, 24/2, Киев.
Цена: 600 грн.
О событии
"БулшІТ" – юмористическое шоу о жизни в IT, где комики и гости иронично будут разбирать типичные проблемы, рабочие ситуации и стереотипы, знакомые всем, кто работает за ноутбуком. Посетителей ждет вечер юмора, непринужденная атмосфера и бар на локации.
Disco Kings
Дата и время: 1 августа, 19:00.
Место: Docker-G pub, ул. Игоревская / Набережно-Крещатицкая, 13/5, Киев.
Цена: 250–1200 грн.
О событии
Disco Kings приглашают на вечер хитов диско 70–80-х годов. В программе прозвучат известные песни ABBA, Boney M, Modern Talking, Bee Gees, Gloria Gaynor, C.C. Catch, Arabesque и других легендарных исполнителей. Гостей ждут живое исполнение, атмосфера ретро, любимые мелодии и танцы под самые популярные композиции прошлых десятилетий.
OPERA без грима
Дата и время: 1 августа, 19:00.
Место: Киевский Дом ученых НАН Украины, ул. Владимирская, 45А, Киев.
Цена: 300 грн.
О событии
Концерт OPERA без грима подарит слушателям вечер самых известных арий и дуэтов из мировой оперной классики. В исполнении сопрано Ольги Чубаревой, баритона Анатолия Юрченко и пианистки Анастасии Быки прозвучат произведения Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди из опер "Тоска", "Аида", "Трубадур", "Сила судьбы", "Мадам Баттерфляй", "Манон Леско" и других.
Фокусы, магия, кролик
Дата и время: 2 августа, 12:00.
Место: Киевский культурный кластер "Краков", Русановская набережная, 12, Киев.
Цена: 450 грн.
О событии
Гостей ждет семейное шоу, сочетающее фокусы, иллюзии и магические номера. Во время представления зрители смогут увидеть эффектные трюки, неожиданные перевоплощения и другие сценические чудеса, которые подарят яркие впечатления как детям, так и взрослым.