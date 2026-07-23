Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"
Киев • УНН
Илон Маск ответил на предложение профинансировать новую экранизацию "Одиссеи" с Мелом Гибсоном, где диалоги будут звучать на гомеровском греческом языке. Маск написал, что ему не хватает сил, но ранее критиковал фильм Нолана.
Американский триллионер Илон Маск намекнул, что готов выделить 100 миллионов долларов режиссёру Мелу Гибсону на создание экранизации "Одиссеи" Гомера с использованием исторически точного реквизита, а все диалоги должны звучать на оригинальном гомеровском греческом языке. Об этом сообщает Daily Mail, передаёт УНН.
Детали
По словам издания, обсуждение началось после того, как один из пользователей социальной сети X предложил Илону Маску профинансировать новую экранизацию "Одиссеи". По замыслу, фильм должен снять Мел Гибсон, используя исторически точные корабли, броню, оружие и актёрский состав. Также автор поста отметил, что все диалоги должны быть "взяты непосредственно из оригинальной поэмы и произнесены на гомеровском греческом языке".
Примерно через восемь часов Маск ответил на это предложение коротким сообщением.
Мне не хватает сил
Впрочем, по словам издания, Илон Маск неоднократно критиковал новый блокбастер Кристофера Нолана и актёров, принявших в нём участие. В частности, Маск раскритиковал решение привлечь к фильму темнокожую актрису Лупиту Ньонго и трансгендерного актёра Эллиота Пейджа.
Напомним
Фильм Кристофера Нолана "Одиссея" собрал 264,1 млн долларов в мировом прокате за первые выходные. Лента получила оценку A по CinemaScore и 97% зрительского рейтинга на Rotten Tomatoes.