Детонация боеприпасов на полигоне в Хмельницком: четверо военных ранены, с несколькими потеряна связь
Киев • УНН
31 июля на военном полигоне в Хмельницком произошли взрывы боеприпасов. Ранены четверо военнослужащих, связь с несколькими потеряна.
На военном полигоне в Хмельницком детонировали боеприпасы, ранены четверо военнослужащих, еще с несколькими - отсутствует связь. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, правоохранители уже начали допросы командования, открыто производство, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, инцидент произошел 31 июля 2026 года около 11:55 в Хмельницком.
В результате происшествия ранены четверо военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливается. В настоящее время также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, находившимися на месте происшествия. Информация об их местонахождении уточняется
Правоохранители уже начали допросы командования и военнослужащих соответствующей воинской части.
В Офисе Генпрокурора добавили, что осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона. Устанавливаются обстоятельства, приведшие к взрывам.
Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато уголовное производство.
Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 414 УК Украины, а именно нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло телесные повреждения нескольким лицам.
НП с детонацией на полигоне: ССО сделали заявление после взрывов в Хмельницком, жителей предупредили быть в укрытиях, есть повреждения31.07.26, 15:12 • 38418 просмотров