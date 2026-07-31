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Детонация боеприпасов на полигоне в Хмельницком: четверо военных ранены, с несколькими потеряна связь

Киев • УНН

 • 55470 просмотра

31 июля на военном полигоне в Хмельницком произошли взрывы боеприпасов. Ранены четверо военнослужащих, связь с несколькими потеряна.

Детонация боеприпасов на полигоне в Хмельницком: четверо военных ранены, с несколькими потеряна связь

На военном полигоне в Хмельницком детонировали боеприпасы, ранены четверо военнослужащих, еще с несколькими - отсутствует связь. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, правоохранители уже начали допросы командования, открыто производство, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, инцидент произошел 31 июля 2026 года около 11:55 в Хмельницком. 

В результате происшествия ранены четверо военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь. Степень тяжести полученных травм устанавливается. В настоящее время также отсутствует связь с несколькими военнослужащими, находившимися на месте происшествия. Информация об их местонахождении уточняется 

- говорится в сообщении.

Правоохранители уже начали допросы командования и военнослужащих соответствующей воинской части.

В Офисе Генпрокурора добавили, что осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия будут проведены после прекращения детонации и получения безопасного доступа к территории полигона. Устанавливаются обстоятельства, приведшие к взрывам. 

Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато уголовное производство. 

Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст. 414 УК Украины, а именно нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми или другими веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло телесные повреждения нескольким лицам.

НП с детонацией на полигоне: ССО сделали заявление после взрывов в Хмельницком, жителей предупредили быть в укрытиях, есть повреждения31.07.26, 15:12 • 38418 просмотров

Антонина Туманова

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