НП с детонацией на полигоне: ССО сделали заявление после взрывов в Хмельницком, жителей предупредили быть в укрытиях, есть повреждения

Фото: Суспільне Хмельницький

Силы специальных операций ВСУ сделали заявление после взрывов в Хмельницком, указав, что "на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией", информация о пострадавших и погибших уточняется. Жители прилегающих жилых домов были оповещены о необходимости находиться в укрытиях, есть поврежденные дома, указал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. На месте работают соответствующие службы. Продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется - сообщили в ССО ВСУ.

Указано, что дополнительная информация будет сообщена после завершения первоочередных мероприятий.

В Хмельницком прогремели взрывы без тревоги, пострадавших нет - ОВА

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин также заявил, что "сегодня в Хмельницкой территориальной общине на территории полигона одной из воинских частей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией".

"Сразу на месте происшествия был создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Продолжаются первоочередные мероприятия по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Силами патрульной полиции жители прилегающих жилых домов были оповещены о необходимости находиться в укрытиях. В настоящее время есть информация о повреждении жилых домов. Создана комиссия по ликвидации последствий. Обстоятельства происшествия и детальная информация устанавливаются. Доверяйте исключительно официальной информации", - подчеркнул Тюрин в соцсетях.