В Хмельницком прогремели взрывы без тревоги, пострадавших нет - ОВА

В Хмельницком прогремело несколько взрывов, предварительно, пострадавших нет, обстоятельства происшествия и подробная информация устанавливаются, сообщил в пятницу глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в соцсетях, пишет УНН.

В областном центре прогремело несколько взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия и подробная информация устанавливаются - написал Тюрин.

Глава ОВА призвал сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

Ранее местные паблики сообщили о взрывах и столбе дыма, который был виден в городе.

Добавим, воздушной тревоги в регионе нет.