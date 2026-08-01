В Севастополе после серии взрывов вспыхнул пожар, сообщают о детонации

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 1 августа прогремела серия взрывов, после которых возник пожар и началась детонация. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По информации канала, местные жители слышали как минимум восемь взрывов. После этого над местом происшествия появилось зарево, а затем началась детонация.

По предварительным данным, пожар возник либо в районе позиции 475-го Центра радиоэлектронной борьбы на мысе Фиолент, либо вблизи высот Кая-Баш возле Балаклавы, где, как утверждается, расположены позиции российской противовоздушной обороны.

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Как отмечает "Крымский ветер", примерно через 15 минут шлейф дыма растянулся на 1-2 километра. Также, по сообщениям очевидцев, из этого района работал российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Официального подтверждения этой информации от российской оккупационной власти на данный момент нет.

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