Генштаб: поражён склад боеприпасов в Крыму и один из крупнейших в РФ Волгоградский НПЗ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, одного из крупнейших в РФ, а также склада боеприпасов врага в оккупированном Крыму, комплекса РЭБ "Поле-21" и пункта управления оккупантов под Бахмутом, пишет УНН.

В ночь на 31 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде (Волгоградская область, РФ). Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия. - указали в Генштабе.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо. Задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации.

Масштабы ущерба устанавливаются.

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"Также поражен комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов "Поле-21" в районе Голубовки Луганской области. Кроме того, поражен склад боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым) и пункт управления противника в районе Бахмута Донецкой области", - сообщили в Генштабе.