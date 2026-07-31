Генштаб: поражён склад боеприпасов в Крыму и один из крупнейших в РФ Волгоградский НПЗ
Киев • УНН
Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ РФ в Волгограде и склада боеприпасов в оккупированном Крыму. Также нанесён удар по комплексу РЭБ "Поле-21" и пункту управления оккупантов под Бахмутом.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, одного из крупнейших в РФ, а также склада боеприпасов врага в оккупированном Крыму, комплекса РЭБ "Поле-21" и пункта управления оккупантов под Бахмутом, пишет УНН.
В ночь на 31 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде (Волгоградская область, РФ). Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.
"Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо. Задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации.
Масштабы ущерба устанавливаются.
Как сообщал УНН, дроны FP-1 поразили НПЗ и склад Wildberries в Волгограде.
СБУ подтвердила поражение авиазавода в Евпатории, порта тамань и НПЗ в волгограде31.07.26, 11:30 • 4175 просмотров
"Также поражен комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов "Поле-21" в районе Голубовки Луганской области. Кроме того, поражен склад боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым) и пункт управления противника в районе Бахмута Донецкой области", - сообщили в Генштабе.