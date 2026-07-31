Генштаб: поражён склад боеприпасов в Крыму и один из крупнейших в РФ Волгоградский НПЗ

$45.540.1351.250.19
ukenru
09:00 • 10145 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
07:28 • 20124 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 24211 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 22028 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
05:15 • 22908 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
5 ноября, 02:53 • 29238 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
5 ноября, 01:51 • 25186 просмотра
Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
4 ноября, 22:45 • 24596 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
4 ноября, 21:05 • 25883 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
4 ноября, 19:56 • 25313 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США5 ноября, 03:25 • 16070 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением04:28 • 15564 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 20147 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 12001 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 11165 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 24189 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 20166 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
06:00 • 22013 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 46222 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 44260 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кирилл Буданов
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 5368 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 11191 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 12023 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 19344 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 22494 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Бильд
ChatGPT
Социальная сеть

Генштаб: поражён склад боеприпасов в Крыму и один из крупнейших в РФ Волгоградский НПЗ

Киев • УНН

 • 4151 просмотра

Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ РФ в Волгограде и склада боеприпасов в оккупированном Крыму. Также нанесён удар по комплексу РЭБ "Поле-21" и пункту управления оккупантов под Бахмутом.

Генштаб: поражён склад боеприпасов в Крыму и один из крупнейших в РФ Волгоградский НПЗ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Волгоградского НПЗ, одного из крупнейших в РФ, а также склада боеприпасов врага в оккупированном Крыму, комплекса РЭБ "Поле-21" и пункта управления оккупантов под Бахмутом, пишет УНН.

В ночь на 31 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде (Волгоградская область, РФ). Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

- указали в Генштабе.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо. Задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации.

Масштабы ущерба устанавливаются.

Как сообщал УНН, дроны FP-1 поразили НПЗ и склад Wildberries в Волгограде.

СБУ подтвердила поражение авиазавода в Евпатории, порта тамань и НПЗ в волгограде31.07.26, 11:30 • 4175 просмотров

"Также поражен комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов "Поле-21" в районе Голубовки Луганской области. Кроме того, поражен склад боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым) и пункт управления противника в районе Бахмута Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Вооруженные силы Украины
Крым
Бахмут