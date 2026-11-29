В течение суток 24 ноября противник потерял в войне в Украине 2 479 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 ноября достигли около 1 653 465 человек.

Напомним

Генштаб сообщил о рекордных потерях армии рф с начала 2026 года. Их количество почти равно населению четырех регионов России.

Около 93 в час: потери армии рф в ноябре побили рекорд за всю войну - Генштаб