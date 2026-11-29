Россия потеряла почти 2,5 тысячи военнослужащих за сутки — Генштаб 29 ноября 2026
Киев • УНН
За сутки 24 ноября российская армия потеряла 2 479 военнослужащих. Общие потери РФ с начала вторжения достигли 1 653 465 человек.
В течение суток 24 ноября противник потерял в войне в Украине 2 479 военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 ноября достигли около 1 653 465 человек.
Напомним
Генштаб сообщил о рекордных потерях армии рф с начала 2026 года. Их количество почти равно населению четырех регионов России.
Около 93 в час: потери армии рф в ноябре побили рекорд за всю войну - Генштаб26.11.26, 11:19 • 4462 просмотра