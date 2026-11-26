Около 93 в час: потери армии рф в ноябре побили рекорд за всю войну - Генштаб
Киев • УНН
За 25 дней ноября 2026 года армия рф потеряла 55 629 военнослужащих. Предыдущий рекорд октября превышен ещё до конца месяца.
Антирекорд по количеству потерь армии рф за всю войну установлен в ноябре 2026 года. Об этом сообщили 26 ноября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Армия рф установила антирекорд за всю войну и за 25 дней потеряла 55 629 военнослужащих. Такого количества потерь за месяц оккупанты ещё не имели за всю полномасштабную войну. А до конца ноября ещё пять дней
Предыдущий рекорд, как указано, принадлежал октябрю 2026 года, когда враг потерял 54 400 человек. Ноябрь превзошёл его досрочно, поэтому итоговая цифра будет ещё выше, отметили в Генштабе.
"В среднем враг ежедневно теряет более 2 200 военнослужащих, то есть около 93 ежечасно", - говорится в сообщении.
"За этими цифрами стоит ежедневная работа украинских воинов на всех направлениях. Пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных систем, десантники, лётчики и другие срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют россию платить всё более высокую цену за свою вооружённую агрессию", - подчеркнули в Генштабе.
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