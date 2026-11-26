Антирекорд по количеству потерь армии рф за всю войну установлен в ноябре 2026 года. Об этом сообщили 26 ноября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Армия рф установила антирекорд за всю войну и за 25 дней потеряла 55 629 военнослужащих. Такого количества потерь за месяц оккупанты ещё не имели за всю полномасштабную войну. А до конца ноября ещё пять дней - сообщили в Генштабе.

Предыдущий рекорд, как указано, принадлежал октябрю 2026 года, когда враг потерял 54 400 человек. Ноябрь превзошёл его досрочно, поэтому итоговая цифра будет ещё выше, отметили в Генштабе.

"В среднем враг ежедневно теряет более 2 200 военнослужащих, то есть около 93 ежечасно", - говорится в сообщении.

"За этими цифрами стоит ежедневная работа украинских воинов на всех направлениях. Пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных систем, десантники, лётчики и другие срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют россию платить всё более высокую цену за свою вооружённую агрессию", - подчеркнули в Генштабе.

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