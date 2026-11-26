Антирекорд за кількістю втрат армії рф за всю війну встановлено у листопаді 2026 року. Про це повідомили 26 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Армія рф встановила антирекорд усієї війни і за 25 днів втратила 55 629 військовослужбовців. Такої кількості втрат за місяць окупанти ще не мали за всю повномасштабну війну. І до кінця листопада ще п'ять днів - повідомили у Генштабі.

Попередній рекорд, як вказано, належав жовтню 2026 року, коли ворог втратив 54 400 осіб. Листопад перевершив його достроково, тож підсумкова цифра буде ще вищою, зауважили у Генштабі.

"У середньому ворог щодоби втрачає понад 2 200 військових, тобто близько 93 щогодини", - ідеться у повідомленні.

"За цими цифрами стоїть щоденна робота українських воїнів на всіх напрямках. Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та інші зривають штурми, знищують живу силу й техніку противника та змушують росію платити дедалі вищу ціну за свою збройну агресію", - наголосили у Генштабі.

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