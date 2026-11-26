Близько 93 щогодини: втрати армії рф у листопаді побили рекорд за всю війну - Генштаб
Київ • УНН
За 25 днів листопада 2026 року армія рф втратила 55 629 військових. Попередній рекорд жовтня перевищено ще до кінця місяця.
Антирекорд за кількістю втрат армії рф за всю війну встановлено у листопаді 2026 року. Про це повідомили 26 листопада у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Армія рф встановила антирекорд усієї війни і за 25 днів втратила 55 629 військовослужбовців. Такої кількості втрат за місяць окупанти ще не мали за всю повномасштабну війну. І до кінця листопада ще п'ять днів
Попередній рекорд, як вказано, належав жовтню 2026 року, коли ворог втратив 54 400 осіб. Листопад перевершив його достроково, тож підсумкова цифра буде ще вищою, зауважили у Генштабі.
"У середньому ворог щодоби втрачає понад 2 200 військових, тобто близько 93 щогодини", - ідеться у повідомленні.
"За цими цифрами стоїть щоденна робота українських воїнів на всіх напрямках. Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та інші зривають штурми, знищують живу силу й техніку противника та змушують росію платити дедалі вищу ціну за свою збройну агресію", - наголосили у Генштабі.
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