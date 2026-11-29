В Германии раскритиковали предостережения правительства относительно украинских атак на российские суда. Берлин опасается эскалации войны и её распространения на международные торговые пути. Об этом сообщает Der Spiegel, передаёт УНН.

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Согласно имеющейся информации, у побережья Ливии Украина потопила российский корвет, а российское транспортное судно сгорело в Балтийском море. Правительство Германии и часть коалиции "с тревогой наблюдают за возможным распространением войны на торговые пути".

Атака произошла словно из ниоткуда и поразила российский военный корабль у причала. Позже спутниковые снимки показали горящий, частично затопленный корвет "Меркурий" в Бенгази, Ливия. Зрелищная операция, в ходе которой корабль был атакован украинскими военно-морскими беспилотниками 22 ноября, состоялась на расстоянии более 1500 километров от побережья Чёрного моря Украины. Военный удар, в результате которого погибли двое ливийских солдат, вызвал международное возмущение. Правители восточной Ливии выразили протест, как и Италия, заявившая, что Украина не уведомила её заранее. Франция, однако, объявила нападение законным - пишет издание.

В свою очередь, по информации издания, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC прокомментировал эти действия, отметив, что украинские вооружённые силы никогда не атакуют без предварительной координации со странами-партнёрами.

В берлинских правительственных кругах всё это вызывает вопросы о том, может ли война достичь и немецких берегов. Ведь российские военные корабли неоднократно замечали курсирующими у немецкого острова Фемарн; в настоящее время там базируется "Адмирал Григорович". За российским фрегатом наблюдают немецкие и датские военные корабли. Немецкое правительство давно опасается сценария, при котором Украина может усилить свою войну против россии и распространить её на Балтийское море, пишет издание.

Расширение зоны боевых действий на Балтийское море несёт непредсказуемый риск эскалации войны - сообщают немецкие источники в сфере безопасности.

Согласно информации издания, немецкое правительство в течение последних недель призывало украинскую сторону к сдержанности на различных уровнях. Кроме того, по имеющимся данным, за этим вопросом также с обеспокоенностью следят эксперты по вопросам внешней политики правящей коалиции, "не в последнюю очередь с учётом недавних опросов, свидетельствующих о снижении общественной поддержки немецкой помощи Киеву".

Мы поддерживаем Украину, которая защищается от российской агрессивной войны. Однако военные операции в регионе Балтийского моря требуют особой осторожности; безопасность прибрежных государств и свобода судоходства должны быть гарантированы. Мы должны предотвратить географическое расширение войны и активизировать дипломатические усилия для её прекращения - заявил в комментарии Der Spiegel Адис Ахметович, представитель СДПГ по вопросам внешней политики в Бундестаге.

Напомним

Бундестаг утвердил бюджет на 2027 год с 11,61 млрд евро помощи Украине. Оборонные расходы Германии достигнут почти 140 млрд евро.