Тони Радакин

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27714 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чтобы восстановиться после потерь в войне в Украине россии понадобится 5 лет - командующий Вооруженными силами Великобритании

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