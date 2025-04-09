Тони Радакин

Франция и Британия готовят план по привлечению различных компонентов для Украины после войны. Он предусматривает восстановление ВСУ, безопасное небо, море и границу для развития страны.
Главнокомандующий ВСУ провел переговоры с военными Великобритании и Франции по гарантированию безопасности Украины. Обсудили шаги для устойчивого мира в Украине и Европе.
Владимир Зеленский сообщил о прогрессе в размещении миротворцев в Украине. Согласованы первые детали размещения контингента безопасности партнеров.
Дженнифер Хегсет, жена главы Пентагона, присутствовала на переговорах мужа с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Некоторые участники встреч были удивлены её присутствием.
Около 15 стран заинтересованы в предоставлении гарантий безопасности Украине. Министры обороны обсудили варианты новой архитектуры безопасности для Украины без участия США.
Советник британского премьер-министра посетил Киев для подготовки украинской делегации к переговорам с США. Великобритания пытается убедить Трампа восстановить обмен разведданными с Украиной.
Главнокомандующий ВСУ сообщил об активизации наступательных действий рф сразу в нескольких районах. Британия пообещала значительно увеличить поддержку Украины в 2025 году.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Россия сейчас не способна атаковать НАТО из-за значительных потерь в Украине. Ежедневные потери России достигают 2000 военных, что существенно влияет на ее экономику.
Главнокомандующий ВСУ Сырский встретился с начальником Штаба обороны Великобритании Радакиным. Великобритания подтвердила дальнейшую материально-техническую помощь и подготовку украинских военных.
Президент Зеленский сообщил о позитивных сигналах от некоторых стран относительно дальнобойного оружия. Он обсудил этот вопрос с лидерами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, но отметил, что хотел бы большей решимости от США.
Главком ВСУ Сырский обсудил с британским коллегой возможности поражения военных объектов рф в глубине. Британия прорабатывает предложения в рамках Плана победы Украины.
Командующий ВС Британии заявил, что россии понадобится 5 лет для восстановления армии после потерь в Украине. По его словам, пока россия слабеет, НАТО становится сильнее, имея 3,2 млн военных против 1,2 млн у России.