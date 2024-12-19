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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф за последние несколько дней активизировала наступательные действия одновременно в нескольких районах - Сырский

рф за последние несколько дней активизировала наступательные действия одновременно в нескольких районах - Сырский

Киев  •  УНН

 • 6803 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ сообщил об активизации наступательных действий рф сразу в нескольких районах. Британия пообещала значительно увеличить поддержку Украины в 2025 году.

Оперативная обстановка на линии фронта продолжает оставаться чрезвычайно сложной. За последние несколько дней россияне в очередной раз активизировали наступательные действия одновременно в нескольких районах. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, передает УНН.

Детали

«Провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. Ознакомил британского коллегу с оперативной обстановкой на линии фронта, которая продолжает оставаться чрезвычайно сложной. За последние несколько дней враг в очередной раз активизировал наступательные действия одновременно в нескольких районах. Силы обороны Украины в тяжелых боях не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений», - написал Сырский в соцсетях.

Сырский: россия увеличила военное присутствие в Украине на 100 тысяч солдат18 дек. 2024, 14:40 • 17197 просмотров

Он отметил, что адмирал Радакин заверил в неизменной поддержке Украины, отдельные аспекты которой будут значительно наращены в 2025 году. Великобритания вместе с другими европейскими партнерами, по его словам, и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия в обеспечении наших потребностей в вооружении, военной технике, боеприпасах, другом высокотехнологичном оборудовании.

Дополнение

Аналитики проекта DeepState сообщали, что вражеские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Агрессор захватил контроль над населенным пунктом Трудовое и осуществил продвижение в районах Успеновки, Курахово, Песчаного и Возрождения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
toni-radakinТони Радакин
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина