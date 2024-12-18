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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский: россия увеличила военное присутствие в Украине на 100 тысяч солдат

Сырский: россия увеличила военное присутствие в Украине на 100 тысяч солдат

Киев  •  УНН

 • 8265 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об увеличении российских войск в Украине на 100 тысяч в 2024 году. Ситуация остается напряженной на 1130 км линии фронта.

Армия рф в этом году увеличила количество войск в Украине на 100 тысяч, сказал в интервью Le Monde главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский, передает УНН.  

Детали 

«В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится 100 000 дополнительных российских солдат», - отметил главком. 

Сырский признал, что «интенсивность боев очень высокая» на восточном фронте и «ситуация очень напряженная на 1130 километрах линии фронта». 

Дополнение 

Президент россии владимир путин в сентябре  подписал указ об увеличении количества войск рф. Как указали в Центре противодействия дезинформации при СНБО, это в очередной раз свидетельствует, что  все заявления рф о готовности к переговорам - манипуляции москвы. 

В ноябре среднесуточные потери рф в Украине достигли нового рекорда - 1523 человека в день. За месяц российская армия потеряла 45 680 военных, что делает ноябрь самым дорогим месяцем войны для кремля. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
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