росія готується до тривалої війни: у ЦПД пояснили, навіщо путін збільшив чисельність армії рф
Київ • УНН
Путін підписав указ про збільшення армії РФ до 2,389 млн осіб, включаючи 1,5 млн військових. Центр протидії дезінформації вважає це підготовкою до ескалації та тривалої війни, спростовуючи заяви РФ про мирні наміри.
Президент росії володимир путін вчергове підписав указ про збільшення кількості військ рф. Це вчергове свідчить, що всі заяви рф про готовність до перемовин - маніпуляції москви. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Аналітики відзначили, що згідно з указом, яким путін підписав 16 вересня штатна чисельність ворожої армії складатиме 2,389 млн людей, в тому числі 1,5 млн військовослужбовців.
Зазначається, що це вже третій подібний указ путіна від початку повномасштабного вторгнення в Україну. За цей час чисельність ворожої армії зросла майже на пів мільйона людей.
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Сьогоднішній документ вкотре засвідчив, що всі заяви путіна, інших високопосадовців рф та їхньої пропаганди про "готовність до мирних переговорів" – це лише імітація. Методичне збільшення армії – це підготовка до ескалації та тривалої війни
Крім того, аналітики наголошують, що цей указ путіна розвінчав брехню роспропаганди про мінімальні втрати росіян в Україні.
Збільшення армії рф майже на чверть за два роки свідчить про величезні втрати ворога та прагнення компенсувати їх збільшенням кількості військових.
Нагадаємо
Президент росії володимир путін 16 вересня підписав указ про збільшення штатної чисельності збройних сил рф до 1,5 млн військовослужбовців.