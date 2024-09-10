росія імітує бажання миру: у ЦПД пояснили, навіщо лавров згадав про "права російськомовних українців"
Київ • УНН
Глава МЗС РФ Лавров повторив наратив про "порушення прав російськомовних" в Україні. Центр протидії дезінформації назвав це спробою виправдати агресію та імітувати бажання миру.
Днями глава мзс рф сергій лавров знову заговорив про "права російськомовних українців". Таким чином москва намагається виправдати свою агресію проти України. Про це заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що російська пропаганда активно поширює заяву очільника російського мзс сергія лаврова про те, що росія нібито "ніколи не хотіла чужої землі", а напала на Україну, "щоб до людей, які є частиною "русского міра", ставилися по-людськи".
Зокрема йдеться про заяву лаврова, де він запевнив, що будь-які перемовини про мир, мають включати питання "прав російськомовного населення".
У ЦПД наголошують, що лавров вкотре озвучив типовий пропагандистський наратив рф про "порушення прав російськомовного населення", яким кремль з 2014 р. виправдовує агресію проти України.
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Окрім того, аналітики вказали, що заяви про нібито непредставленість інтересів окремих регіонів України у владі – це чергова російська дезінформація. Чинна українська влада була обрана на виборах, демократичність яких визнав увесь світ, зокрема і росія.
Подібними заявами в москві намагаються імітувати бажання миру. Насправді ж усе, чого прагнуть у кремлі – це продовжувати війну, від якої гине і потерпає те саме "російськомовне населення", яке буцімто захищають у кремлі
Контекст
Днями глава мзс рф вчергове заявив, що Україна нібито порушує міжнародне законодавство, бо "неонацисти в Києві не представляють нікого в Криму, новоросії та на Донбасі", через що територіальна цілісність України не може бути гарантована.
Жодна ініціатива врегулювання конфлікту щодо України не стосується прав російськомовного населення, це ключова проблема
За його словами, росія вважає, що західні країни не хочуть домовлятися "чесно" про припинення війни в Україні.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації заявив, що прзидент рф володимир путін лише створює видимість готовності до переговорів. Насправді російський диктатор прагне капітуляції України, маніпулюючи "стамбульськими домовленостями".