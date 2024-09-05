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За заявами про перемовини путін приховує прагнення до капітуляції України - Центр протидії дезінформації

За заявами про перемовини путін приховує прагнення до капітуляції України - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 19023 перегляди

Центр протидії дезінформації заявив, що Путін лише створює видимість готовності до переговорів. Насправді російський диктатор прагне капітуляції України, маніпулюючи "стамбульськими домовленостями".

За своїми заявами про нібито бажання москви до перемовин, президент рф володимир путін приховує справжні прагнення росії до капітуляції України. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Аналітики відзначили. що після кількох недавніх заяв російського диктатора про "неактуальність" та "неможливість" переговорів, володимир путін знову заявив, що "росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною". 

Окремо путіна підкреслив, що переговори можливі виключно на основі "узгоджених у Стамбулі параметрів".

Насправді путін лише створює видимість готовності до переговорів, а все, чого він на сьогодні дійсно прагне – це капітуляція України. Для цього російський диктатор маніпулює ефемерними "стамбульськими домовленостями" в російському трактуванні

- заявив в Центрі протидії дезінформації.

Доповнення

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, ця заява путіна лише "ширма миру".

За його словами, Україні потрібен мир, але справедливий, за нормами міжнародного права, за Українською Формулою миру, чого путін уникає. 

Не варто плутати поняття миру й капітуляції, бо путіну потрібна саме капітуляція України. (...) Усі розмови про Стамбул не повернуть зруйнований Бахмут, тому він бреше. Йому потрібна наша капітуляція. А розмови про мир – це пастки

- заявив Коваленко. 

Нагадаємо

Президент рф володимир путін заявив про готовність москви до переговорів з Україною на основі "стамбульських домовленостей". Він також назвав Китай, Бразилію та Індію потенційними посередниками у цьому процесі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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