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путін знову заявив про готовність росії до перемовин і назвав ймовірних посередників

путін знову заявив про готовність росії до перемовин і назвав ймовірних посередників

Київ • УНН

 • 22818 перегляди

Президент рф володимир путін заявив про готовність до переговорів з Україною на основі "стамбульських домовленостей". Він назвав Китай, Бразилію та Індію потенційними посередниками у цьому процесі.

У москві знову заявили, що рф ніколи не відмовлялись від перемовин з Україною, проте вони можливі виключно на  основі стамбульських домовленостей березня 2022 року. Про це на Східному економічному форумі президент рф володимир путін, передає УНН.

Деталі

За його словами, росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, "але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені і фактично парафовані в Стамбулі".

Окрім того, він розповів, що москва готова визнати посередника в цих перемовинах та вказав на окремі країни, які підтримують відносини з рф.

Ми з повагою ставимося до наших друзів, партнерів, які, на мою думку, щиро зацікавлені у вирішенні всіх питань, пов’язаних із цим конфліктом. Це, перш за все, Китайська Народна Республіка, Бразилія, Індія. Я постійно в контакті з нашими колегами з цього питання

- заявив путін. 

російський президент впевнений, що саме керівники цих країн "щиро прагнуть до того, щоб розібратися у всіх деталях цього складного процесу".

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Доповнення

путін також сказав, що іноді складається враження, що "ті, хто керує Україною, або інопланетяни, або іноземці", а влада у Києві, за його словами, не думає про свій народ, ухвалюючи рішення.   

У мене іноді складається враження, що ті, хто керують Україною, начебто вони взагалі, інопланетяни якісь чи іноземці. Ну, власне кажучи, не думають абсолютно, я серйозно кажу

- заявив російський президент.

Нагадаємо

Віцепрезидентка США Гарріс заявила, що пропозиція путіна щодо "мирних переговорів" - це вимога капітуляції, а не переговори.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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