путін знову заявив про готовність росії до перемовин і назвав ймовірних посередників

У москві знову заявили, що рф ніколи не відмовлялись від перемовин з Україною, проте вони можливі виключно на основі стамбульських домовленостей березня 2022 року. Про це на Східному економічному форумі президент рф володимир путін, передає УНН.

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За його словами, росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, "але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені і фактично парафовані в Стамбулі".

Окрім того, він розповів, що москва готова визнати посередника в цих перемовинах та вказав на окремі країни, які підтримують відносини з рф.

Ми з повагою ставимося до наших друзів, партнерів, які, на мою думку, щиро зацікавлені у вирішенні всіх питань, пов’язаних із цим конфліктом. Це, перш за все, Китайська Народна Республіка, Бразилія, Індія. Я постійно в контакті з нашими колегами з цього питання - заявив путін.

російський президент впевнений, що саме керівники цих країн "щиро прагнуть до того, щоб розібратися у всіх деталях цього складного процесу".

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Доповнення

путін також сказав, що іноді складається враження, що "ті, хто керує Україною, або інопланетяни, або іноземці", а влада у Києві, за його словами, не думає про свій народ, ухвалюючи рішення.

У мене іноді складається враження, що ті, хто керують Україною, начебто вони взагалі, інопланетяни якісь чи іноземці. Ну, власне кажучи, не думають абсолютно, я серйозно кажу - заявив російський президент.

Нагадаємо

Віцепрезидентка США Гарріс заявила, що пропозиція путіна щодо "мирних переговорів" - це вимога капітуляції, а не переговори.

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