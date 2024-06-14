Вивід військ з 4 областей та позаблоковий статус: путін знову заговорив про переговори з Україною, але назвав свої умови
Київ • УНН
путін заявив, що росія готова до переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо Україна виведе війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і проголосить без'ядерний і позаблоковий статус.
кремлівський диктатор владімір путін заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус України, передає УНН.
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"Сьогодні ми робимо ще одну реальну мирну пропозицію, йдеться не про заморожування конфлікту, а про його остаточне завершення, якщо Захід та Київ відмовляться - це їхня відповідальність за кровопролиття", - сказав путін.
Диктатор заявив, що росія готова сісти за стіл переговорів хоч завтра, а також додав, що суть переговорів не у заморожуванні війни, а повне її завершення. путін додав, що для цього Україні необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів та оголосили про відмову про вступ до НАТО.
Також нелегітимний знову заговорив про без'ядерний та позаблоковий статус України, а також проведення "демілітаризації" та "денацифікації".
"Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження до України. Як тільки в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ з цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально в ту ж хвилину, надійде наказ припинити вогонь і розпочати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно", - додав путін.
Окрім того, диктатор закликав зняти санкції з рф.
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