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Вивід військ з 4 областей та позаблоковий статус: путін знову заговорив про переговори з Україною, але назвав свої умови

Вивід військ з 4 областей та позаблоковий статус: путін знову заговорив про переговори з Україною, але назвав свої умови

Київ • УНН

 • 51817 перегляди

путін заявив, що росія готова до переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо Україна виведе війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і проголосить без'ядерний і позаблоковий статус.

кремлівський диктатор владімір путін заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус України, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні ми робимо ще одну реальну мирну пропозицію, йдеться не про заморожування конфлікту, а про його остаточне завершення, якщо Захід та Київ відмовляться - це їхня відповідальність за кровопролиття", - сказав путін.

Диктатор заявив, що росія готова сісти за стіл переговорів хоч завтра, а також додав, що суть переговорів не у заморожуванні війни, а повне її завершення. путін додав, що для цього Україні необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах адміністративних кордонів та оголосили про відмову про вступ до НАТО.

Також нелегітимний знову заговорив про без'ядерний та позаблоковий статус України, а також проведення "демілітаризації" та "денацифікації".

"Звертаю увагу, саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їхнього входження до України. Як тільки в Києві заявлять, що готові до такого рішення і почнуть реальне виведення військ з цих регіонів, а також офіційно повідомлять про відмову від планів вступу до НАТО, з нашого боку негайно, буквально в ту ж хвилину, надійде наказ припинити вогонь і розпочати переговори. Повторю, ми це зробимо негайно", - додав путін.

Окрім того, диктатор закликав зняти санкції з рф.

Нагадаємо

Велика Британія запроваджує нові санкції проти кораблів "тіньового флоту" росії в межах скоординованих дій із партнерами з G7 для підтримки України.

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