Вывод войск из 4 областей и внеблоковый статус: путин снова заговорил о переговорах с Украиной, но назвал свои условия

кремлевский диктатор владимир путин заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе Украины, передает УНН.

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"Сегодня мы делаем еще одно реальное мирное предложение, речь идет не о замораживании конфликта, а о его окончательном завершении, если Запад и Киев откажутся - это их ответственность за кровопролитие", - сказал путин.

Диктатор заявил, что россия готова сесть за стол переговоров хоть завтра, а также добавил, что суть переговоров не в замораживании войны, а полное ее завершение. путин добавил, что для этого Украине необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ и объявили об отказе о вступлении в НАТО.

Также нелегитимный снова заговорил о безъядерном и внеблоковом статусе Украины, а также проведении "демилитаризации" и "денацификации".

"Обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем немедленно", - добавил путин.

Кроме того, диктатор призвал снять санкции с рф.

Напомним

Великобритания вводит новые санкции против кораблей "теневого флота" россии в рамках скоординированных действий с партнерами из G7 для поддержки Украины.