Британія спрямувала нові санкції проти кораблів "тіньового флоту" путіна

Велика Британія запроваджує нові санкції проти кораблів "тіньового флоту" росії в межах скоординованих дій із партнерами з G7 для підтримки України, повідомили в британському МЗС у четвер, пише УНН.

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"Велика Британія оголошує про 50 нових санкцій та специфікацій, спрямованих на деградацію воєнної машини путіна, у межах скоординованих дій з партнерами з "Групи семи" щодо підтримки України. До нових цілей входять кораблі тіньового флоту путіна, інституції, що лежать в основі російської фінансової системи, та постачальники, які підтримують російське військове виробництво", - зазначили у МЗС Британії.

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Там наголосили, що "ці нові санкції, оголошені під час участі прем'єр-міністра (Ріші Сунака) у саміті лідерів G7 в Італії, підірвуть здатність росії фінансувати та оснастити свою воєнну машину та продемонструють непохитну підтримку України з боку Великої Британії".

"Сьогоднішні дії включають перші санкції Великої Британії, спрямовані проти суден тіньового флоту путіна, які використовуються росією для обходу санкцій Великої Британії і G7 і продовження безперешкодної торгівлі російською нафтою".

Також вказано, що "в межах своїх постійних зобов'язань перед регіоном Велика Британія сьогодні взяла на себе зобов'язання надати Україні двосторонню допомогу обсгом 242 мільйони фунтів стерлінгів для підтримки невідкладних гуманітарних, енергетичних та стабілізуючих потреб, а також працює з колегами з узгодженням механізму для просування з надприбутками, отриманими від знерухомлених російських суверенних активів на користь України".

Зазначається, що нові британські санкції також спрямовані проти "постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та логістики для російських збройних сил, включаючи підприємства, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також суден, які перевозять військові товари з Північної Кореї до росії".

Окрім того, новий санкційний пакет спрямований проти інституцій, що лежать в основі російської фінансової системи, включаючи Московську фондову біржу. Цю дію зроблено за узгодженням із США, які 12 червня також ввели санкції проти Московської фондової біржі.

Велика Британія завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу. Сьогодні ми знову посилюємо економічний тиск через санкції, щоб обмежити здатність росії фінансувати свою воєнну машину. путін має програти, і позбавлення його можливості фінансувати затяжний конфлікт є абсолютно необхідним - сказав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Доповнення

За даними МЗС Британії, наразі санкції позбавили рф активів та доходів на суму понад 400 мільярдів доларів з лютого 2022 року. Це еквівалентно ще чотирьом рокам фінансування вторгнення. Велика Британія запровадила санкції щодо понад 2000 фізичних та юридичних осіб у межах режиму санкцій проти росії.

До них входять 29 банків, на частку яких припадає понад 90% російського банківського сектора, і навіть понад 130 олігархів і членів їхніх родин, сукупний власний капітал яких у момент вторгнення становив близько 147 мільярдів фунтів стерлінгів.