Великобритания вводит новые санкции против кораблей "теневого флота" россии в рамках скоординированных действий с партнерами из G7 для поддержки Украины, сообщили в британском МИД в четверг, пишет УНН.

Детали

"Великобритания объявляет о 50 новых санкций и спецификаций, направленных на деградацию военной машины путина, в рамках скоординированных действий с партнерами из "Группы семи" по поддержке Украины. К новым целям входят корабли теневого флота путина, институты, лежащие в основе российской финансовой системы, и поставщики, которые поддерживают российское военное производство", - отметили в МИД Великобритании.

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Там отметили, что "эти новые санкции, объявленные во время участия премьер-министра (Риши Сунака) в саммите лидеров G7 в Италии, подорвут способность россии финансировать и оснастить свою военную машину и продемонстрируют непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании".

"Сегодняшние действия включают первые санкции Великобритании, направленные против судов теневого флота путина, которые используются россией для обхода санкций Великобритании и G7 и продолжения беспрепятственной торговли российской нефтью".

Также указано, что "в рамках своих постоянных обязательств перед регионом Великобритания сегодня взяла на себя обязательства предоставить Украине двустороннюю помощь в размере 242 миллиона фунтов стерлингов для поддержки неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизирующих потребностей, а также работает с коллегами с согласованием механизма для продвижения с сверхприбылями, полученными от обездвиженных российских суверенных активов в пользу Украины".

Отмечается, что новые британские санкции также направлены против "поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и логистики для российских вооруженных сил, включая предприятия, базирующиеся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также судов, которые перевозят военные товары из Северной Кореи в россию".

Кроме того, новый санкционный пакет направлен против институтов, лежащих в основе российской финансовой системы, включая Московскую фондовую биржу. Это действие сделано по согласованию с США, которые 12 июня также ввели санкции против Московской фондовой биржи.

Великобритания всегда будет стоять бок о бок с Украиной в ее борьбе за свободу. Сегодня мы снова усиливаем экономическое давление через санкции, чтобы ограничить способность россии финансировать свою военную машину. путин должен проиграть, и лишение его возможности финансировать затяжной конфликт является абсолютно необходимым - сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Дополнение

По данным МИД Великобритании, в настоящее время санкции лишили рф активов и доходов на сумму более 400 миллиардов долларов с февраля 2022 года. Это эквивалентно еще четырем годам финансирования вторжения. Великобритания ввела санкции в отношении более 2000 физических и юридических лиц в рамках режима санкций против россии.

В них входят 29 банков, на долю которых приходится более 90% российского банковского сектора, а также более 130 олигархов и членов их семей, совокупный собственный капитал которых в момент вторжения составлял около 147 миллиардов фунтов стерлингов.