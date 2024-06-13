Великобритания расширила санкции против рф, добавив в санкционный список еще 42 позиции и 6 новых спецификаций кораблей, сообщили в четверг на сайте британского правительства, пишет УНН.

Детали

"Добавлено 42 новых назначения и 6 новых спецификаций кораблей в рамках режима санкций против россии и 2 новых назначения в рамках режима санкций против Центральноафриканской Республики", - указали в британском МИД.

Как указывает The Independent, новые британские санкции распространяются в том числе на российскую группу Eko Shipping и некоторые китайские компании.

Санкции в частности, как сообщается, согласно правительственному документу, направлены против китайской Hengshui Yuanchem Trading и гонконгской HK Hengbangwei Electronics за причастность или участие в "дестабилизации Украины" или "подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины".

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