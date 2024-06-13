Велика Британія розширила санкції проти рф на понад 40 позицій: хто у списку
Київ • УНН
Велика Британія розширила санкції проти росії, додавши до санкційного списку ще 42 пункти і 6 нових специфікацій суден.
Велика Британія розширила санкції проти рф, додавши до санкційного списку ще 42 позиції та 6 нових специфікацій кораблів, повідомили у четвер на сайті британського уряду, пише УНН.
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"Додано 42 нових призначення та 6 нових специфікацій кораблів у межах режиму санкцій проти росії та 2 нові призначення у межах режиму санкцій проти Центральноафриканської Республіки", - вказали у британському МЗС.
Як вказує The Independent нові британські санкції поширюються у тому числі на російську групу Eko Shipping та деякі китайські компанії.
Санкції зокрема, як повідомляється, згідно з урядовим документом, спрямовані проти китайської Hengshui Yuanchem Trading та гонконгської HK Hengbangwei Electronics за причетність або участь у "дестабілізації України" або "підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".
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