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Велика Британія розширила санкції проти рф на понад 40 позицій: хто у списку

Київ • УНН

 • 25064 перегляди

Велика Британія розширила санкції проти росії, додавши до санкційного списку ще 42 пункти і 6 нових специфікацій суден.

Велика Британія розширила санкції проти рф, додавши до санкційного списку ще 42 позиції та 6 нових специфікацій кораблів, повідомили у четвер на сайті британського уряду, пише УНН.

Деталі

"Додано 42 нових призначення та 6 нових специфікацій кораблів у межах режиму санкцій проти росії та 2 нові призначення у межах режиму санкцій проти Центральноафриканської Республіки", - вказали у британському МЗС.

Як вказує The Independent нові британські санкції поширюються у тому числі на російську групу Eko Shipping та деякі китайські компанії.

Санкції зокрема, як повідомляється, згідно з урядовим документом, спрямовані проти китайської Hengshui Yuanchem Trading та гонконгської HK Hengbangwei Electronics за причетність або участь у "дестабілізації України" або "підриві чи загрозі територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".

У списку понад 300 осіб та фірм: США запровадили масштабний пакет санкцій проти рф 12.06.24, 19:30 • 21928 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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