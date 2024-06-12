У списку понад 300 осіб та фірм: США запровадили масштабний пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
США запровадили нові масштабні санкції проти понад 300 російських фізичних та юридичних осіб, включаючи ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, Московську фондову біржу, СОГАЗ, та проекти «Арктик СПГ». Також під обмеження потрапили оборонні компанії та китайські фірми, які постачають товари для підтримки війни росії в Україні.
У середу, 12 червня, Вашингтон запровадив новий масштабний пакет санкцій проти росії. В оновлений список внесли понад 300 фізичних та юридичних осіб. Про це пише УНН з посиланням на Державний департамент США.
Деталі
Санкції зокрема запровадили, аби зменшити можливості росії ухилятися від санкції. Нові обмеження спрямовані на організації у третіх країнах, серед яких Китай.
Очікується, що таке рішення має обмежити "майбутні прибутки Росії від енергетики, оскільки попередні санкції зупинили розвиток російського проєкту "Арктик СПГ-2" та інших майбутніх російських енергетичних проєктів".
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Також обмежувальні заходи спрямували проти оборонно-промислової бази РФ, білоруських підприємств, які підтримують російську військову машину, і осіб, причетних до депортації українських дітей.
Доповнення
В Міністерстві фінансів США заявили, що під санкціями опинилися, зокрема, банки "ВТБ", "Сбербанк", "Промсвязьбанк", включивши також його офіси в Китаї, Киргизстані та Індії.
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Також у новий список санкцій потрапила Московська біржа і пов'язані з нею організації, страхова компанія "СОГАЗ", газові свердловини "Арктік СПГ-1" та "Арктік СПГ-3", Уралвагонзавод, Кіровенергомаш, Муромський машинобудівний завод, сім компаній, що базуються в КНР, які постачали товари для підтримки війни РФ в Україні, а також голова Гагаузької автономії у Молдові Євгенія Гуцул.
Крім того, Штати ввели заборону на постачання програмного забезпечення та ІТ будь-якій особі у росії.
Нагадаємо
G7 та Євросоюз працюють над новим пакетом санкцій щодо Росії. Серед іншого, обговорюються обмеження проти банків, які використовують Систему передачі фінансових повідомлень Банку Росії (СПФС) — російський аналог SWIFT.