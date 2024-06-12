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Японія планує розширити санкції на компанії з Китаю за поставки військових матеріалів у рф

Японія планує розширити санкції на компанії з Китаю за поставки військових матеріалів у рф

Київ • УНН

 • 129631 перегляди

Японія розглядає можливість введення санкцій проти організацій з Китаю, підозрюваних у постачанні військових матеріалів до рф.

Японія розглядає можливість запровадження нових санкцій у відповідь на підозри щодо постачання Китаєм матеріалів військового призначення до рф. Про це повідомляє NHK, передає УНН.

Деталі

У відповідь на занепокоєння щодо можливих поставок Китаєм матеріалів військового призначення до рф, яка продовжує своє вторгнення в Україну, японський уряд готує санкції проти організацій, підозрюваних у причетності до цих поставок, включаючи вітчизняні компанії.

За даними джерел, Японія вважає за необхідне посилити тиск на організації з третіх країн, підозрюваних у причетності до постачання матеріалів, включаючи китайські компанії. Цей крок спрямований на посилення тиску на рф з метою перешкоджання її військовому вторгненню.

Обговорюються плани щодо включення груп, підозрюваних у причетності до заборони експорту з Японії. Після завершення розробки політики прем'єр-міністр Фуміо Кісіда представить її на саміті G7, який відбудеться в Італії 13 числа цього місяця.

Японія запровадила санкції проти 9 російських юридичних осіб за постачання зброї з Північної Кореї24.05.24, 07:14 • 14849 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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